L’affaire Salah secoue l’Europe, la short-list du Real Madrid pour remplacer Xabi Alonso

Salah sur le banc des accusés

Mohamed Salah a été écarté pour le déplacement en Italie face à l’Inter Milan. Une mise à l’écart temporaire qui pourrait devenir définitive. Comme le placarde le Daily Express, «il se peut que ça soit la fin» pour l’Egyptien qui s’est insurgé face à l’institution qui lui a permis de devenir une légende. Et ça, ça ne passe pas du tout chez les Reds et chez l’entraîneur Arne Slot qui a été très choqué par la sortie de l’Egyptien. L’affaire Salah continue en tout cas à faire la Une un peu partout. « A terre », lâche le Daily Star en reprenant les mots du coach néerlandais qui a avoué ne pas savoir si Salah avait disputé son dernier match avec Liverpool. En Europe, Mundo Deportivo relaie la mise à l’écart de l’Egyptien contre l’Inter alors que la Gazzetta dello Sport parle de la possible fin d’aventure de Salah chez les Reds. Pour la légende Jamie Carragher, Salah est « impardonnable ». « J’ai trouvé honteux ce qu’il a fait après le match. Certains ont présenté cela comme un accès de colère, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que chaque fois que Mo Salah s’arrête dans la zone mixte, ce qu’il a fait quatre fois en huit ans, c’est une mise en scène orchestrée avec son agent pour causer un maximum de dégâts et renforcer sa propre position. » De lourdes accusations qui laissent clairement planer le doute sur l’avenir de Mohamed Salah.

Le Real Madrid anticipe l’après-Alonso

A Madrid, la tension est palpable. Si Xabi Alonso n’a pas été sous la pression d’un très grand club depuis le début de sa carrière d’entraîneur, il est en train de l’apprendre à ses dépens. Le Real Madrid est en crise et Xabi Alonso est plus que jamais sur la sellette. « Ultimatum », placarde froidement le journal Sport ce mardi matin. Lprésidentnt Florentino Pérez a présidé une réunion de crise après la défaite contre le Celta de Vigo ce week-end. Et une défaite face à Manchester City pourrait faire exploser le projet Xabi Alonso au Real. Le journal AS parle d’une « situation limite ». Pour Marca, c’est « une finale pour Xabi ». En interne, le club madrilène commence déjà à réfléchir aux options pour remplacer l’Espagnol. Les noms de Klopp, Zidane et Arbeloa apparaissent comme des pistes possibles. La piste menant à Zidane a toutefois été démentie par AS. Le média espagnol a contacté la Casa Blanca et assure qu’au sein du club, personne n’a encore envisagé un troisième passage de Zizou sur le banc merengue, qui est promis à l’équipe de France. Une information confirmée par El Chiringuito qui indique que la piste Klopp est aussi écartée. Une victoire du Real Madrid demain donnera un peu plus de temps à la direction pour réfléchir.

Pas le droit à l’erreur

Direction la France avec l’Olympique de Marseille qui regarde droit devant et espère une victoire ce soir face à l’Union Saint-Gilloise, comme le placarde L’Equipe dans son édition du jour. Grâce à son trio d’attaquants Paixao-Aubameyang-Greenwood, l’OM peut espérer s’imposer ce soir en Belgique. Un succès qui les rapprocherait d’une qualification avant les deux dernières journées fin janvier. « Gagner pour entrevoir la lumière », écrit avec espoir La Provence. « Une rencontre qui se jouera sous haute sécurité » comme l’explique la Dernière heure. Les supporters marseillais seront notamment interdits dans le centre-ville. L’Olympique de Marseille ne sera pas le seul à être sous pression ce soir. Comme l’écrit L’Equipe, c’est aussi « la première et la dernière chance de l’AS Monaco ». 23e au classement général, les hommes de Pocognoli sont presque dans l’obligation de gagner ce soir face à Galatasaray pour espérer sortir de la phase de Ligue. Sur courant alternatif que ce soit en championnat ou sur la scène européenne, l’ASM doit sortir les crocs et réaliser un match référence.