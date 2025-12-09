AS Monaco - Galatasaray : les compositions officielles

La sixième journée de Ligue des Champions se poursuit ce mardi soir. Monaco reçoit Galatasaray au Stade Louis-II à 21h. Les Monégasques s’organisent en 4-2-3-1 avec Hradecky aux cages. Caio Henrique, Salisu, Kehrer et Vanderson forment la défense monégasque. Au milieu, on retrouve Camara et Zakaria. Golovin, Minamino et Akliouche vont épauler en attaque Balogun placé en pointe.

Les Aslanlar de Galatasaray s’articulent également 4-2-3-1 avec Uğurcan Çakır dans les buts. Sallai, Sanchez, Bardakci et Jakobs sont en défense. Torreira et Gabriel Sara forment l’entrejeu de Galatasaray. Le trio Sané, Gündoğan, Yılmaz accompagne en attaque Osimhen placé en pointe.

Les compositions

AS Monaco: Hradecky - Caio Henrique, Salisu, Kehrer, Vanderson - Camara, Zakaria - Golovin, Minamino, Akliouche - Balogun

Galatasaray: Uğurcan Çakır - Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs - Torreira, Gabriel - Sané, Gündoğan, Yılmaz - Osimhen