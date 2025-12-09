Monaco : Paul Pogba a déjà convaincu Thilo Kehrer

Demain soir, l’AS Monaco va affronter Galatasaray en Ligue des Champions. Avant ce choc, Thilo Kehrer s’est confié au micro d’Infosport+. L’occasion pour le défenseur allemand d’évoquer le cas de son coéquipier Paul Pogba, qui va retrouver la Ligue des Champions.

«Paul a une personnalité forte. Il s’est intégré parfaitement dans le groupe à partir du premier jour où il est arrivé. Il travaille dur pour retrouver le physique. Il a été absent longtemps. Je pense que sur le peu qu’il a joué, il a apporté sa qualité technique et footballistique. Il est toujours là à travailler depuis quelques mois pour tenir physiquement, mais aussi au niveau de sa force et sa confiance. Nous, on le soutient. Avec son caractère, il aide beaucoup l’équipe. Il amène une énergie positive pour les jeunes. C’est bien de l’avoir avec nous.» La Pioche appréciera.

