Ligue des Champions

Monaco : Paul Pogba a déjà convaincu Thilo Kehrer

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Paul Pogba avec Monaco @Maxppp
Demain soir, l’AS Monaco va affronter Galatasaray en Ligue des Champions. Avant ce choc, Thilo Kehrer s’est confié au micro d’Infosport+. L’occasion pour le défenseur allemand d’évoquer le cas de son coéquipier Paul Pogba, qui va retrouver la Ligue des Champions.

«Paul a une personnalité forte. Il s’est intégré parfaitement dans le groupe à partir du premier jour où il est arrivé. Il travaille dur pour retrouver le physique. Il a été absent longtemps. Je pense que sur le peu qu’il a joué, il a apporté sa qualité technique et footballistique. Il est toujours là à travailler depuis quelques mois pour tenir physiquement, mais aussi au niveau de sa force et sa confiance. Nous, on le soutient. Avec son caractère, il aide beaucoup l’équipe. Il amène une énergie positive pour les jeunes. C’est bien de l’avoir avec nous.» La Pioche appréciera.

Pub. le - MAJ le
Ligue des Champions
Monaco
Paul Pogba
Thilo Kehrer

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Monaco Logo Monaco
Paul Pogba Paul Pogba
Thilo Kehrer Thilo Kehrer
