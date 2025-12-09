LdC : comment Pocognoli a déstabilisé le gardien turc sur le seul but de Monaco

Monaco n’a pas toujours été souverain dans cette rencontre face à Galatasaray mais a fini par l’emporter en seconde période (1-0). Ce 3e succès en phase de championnat de Ligue des Champions permet à l’ASM de prendre la 18e place et de postuler plus que jamais à une place au tour suivant. «Ils arrivaient à plusieurs au milieu, avec Gündogan qui créait du doute. Nos lignes étaient trop ouvertes. En 2e mi-temps, on a fait beaucoup mieux. On s’est créé des occasions grâce au pressing», analyse Sébastien Pocognoli au micro de Canal+.

Le coach belge a d’ailleurs eu une petite influence dans le seul but du match puisque Çakir a dû sortir au moment du corner asémiste, remplacé par le deuxième gardien, Günay Güvenc. Ce dernier a échangé des mots avec Pocognoli, visiblement chambré par l’ex-entraîneur de l’USG, ce qu’il n’a pas vraiment aimé. Sans échauffement, et agacé par cet échange, le portier turc n’a même pas eu le temps de toucher le ballon que le corner a offert l’unique but du match à Balogun. «Ça fait partie du métier. Quand un gardien rentre, on sait qu’il doit se concentrer», enchaîne Pocognoli, qui n’a pas voulu s’étendre non plus.