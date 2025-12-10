Real Madrid : un accord existe avec Jürgen Klopp !

Ce match de Ligue des Champions entre Manchester City et le Real Madrid au Bernabéu peut sceller, en cas de mauvais résultat pour les Merengues, l’avenir de Xabi Alonso sur le banc madrilène. La presse espagnole spécule d’ailleurs déjà sur son remplaçant, avec le nom d’Alvaro Arbeloa qui revient très souvent, mais aussi ceux de Zinedine Zidane ou Jürgen Klopp.

Actuellement dirigeant pour le groupe Red Bull, l’entraîneur allemand a d’ailleurs paraphé un accord avec son employeur actuel. Selon Defensa Central, il lui permettrait de quitter ses fonctions librement dans le cas où un gros club européen ou la sélection allemande venaient taper à la porte. Reste désormais à savoir si l’ancien de Liverpool sera intéressé par une éventuelle proposition madrilène…

