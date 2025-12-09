LdC : bousculé, l’OM s’impose face à l’Union Saint-Gilloise grâce à Greenwood

Un match d’équipes à 6 points. L’Olympique de Marseille ne devait pas louper l’occasion d’en récolter trois de plus, à Anderlecht, sur la pelouse d’un stade qui accueille pour la Ligue des Champions l’étonnante équipe de l’Union Saint-Gilloise, championne de Belgique en titre. Mais pas souveraine sur ce terrain, souillée par l’Inter Milan et Newcastle (4-0 à chaque fois) cette saison en Europe. Pourtant, c’est l’USG qui a mieux démarré, en inscrivant un premier but à domicile sur sa première incursion dans le camp marseillais, grâce à la passivité coupable des hommes de Roberto De Zerbi, dès la 6e minute. Touché sur son aile droite, le remuant Khalaili repiquait dans l’axe et envoyait une frappe pied gauche qui trompait Rulli sur son petit côté (1-0, 6e).

Une douche froide pour les Marseillais, encore cueillis à froid durant le premier quart d’heure. Mais l’OM avait le mérite de vite réagir et égalisait dès la 15e minute grâce à l’inspiration de son trio offensif. Greenwood talonnait pour Paixao au cœur de la surface, Aubameyang récupérait l’offrande mais centrait trop sa frappe. Heureusement le portier, Scherpen, relâchait le cuir et Paixao surgissait pour conclure (1-1, 15e). Cela n’empêchait toutefois pas l’OM de manquer de maîtrise dans le jeu et d’être bousculé par des Belges déterminés. Weah s’offrait un beau déboulé sur son aile droite qui s’achevait par une frappe frôlée par les doigts de Scherpen (34e). Le club phocéen s’en remettait finalement à Greenwood. L’Anglais perforait dans l’axe avant de servir Aubameyang qui lui redonnait le ballon. Greenwood pouvait enchaîner et déclencher une frappe puissante du droit qui faisait mouche (1-2, 41e). L’OM se sortait plutôt bien d’une première période disputée.

L’OM s’est fait peur

De Zerbi lançait Balerdi à la place de Weah à la pause, Murillo glissant au poste de latéral droit. Les Olympiens acceptaient de laisser leurs adversaires développer leur jeu et ils allaient frapper en contre. Une bonne déviation, enfin, d’Aubameyang vers O’Riley et ce dernier lançait Greenwood en profondeur. Ne restait qu’à observer le talent de l’Anglais, avec un crochet derrière la jambe d’appui et une frappe enroulée du gauche dans le petit filet opposé (1-3, 58e). Le numéro 10 donnait de l’air à son équipe et inscrivait son 3e but en Ligue des Champions. L’USG ne se résignait pas et lançait un ex de Ligue 1, Sofiane Boufal, qui n’était pas loin de réduire le score (67e).

Nadir prenait le relais d’O’Riley, pas vraiment convaincant malgré sa passe décisive, dans un entrejeu trop souvent pris dans l’engagement. A l’abri l’OM ? Jamais vraiment, puisque Khalaili relançait son équipe, d’une belle frappe croisée du droit, après une sortie aérienne manquée de Rulli (2-3, 71e). C’est un autre match qui commençait avec des Belges déchaînés, et Rulli faisait bien de ne pas se louper sur une frappe de Boufal (74e). Pire, Mac Allister égalisait après un service parfait de Zorgane. Le but était annulé pour un hors-jeu infime, voire incompréhensible sur les images diffusées par le corps arbitral (76e). L’OM parvenait miraculeusement à se sortir de ces minutes de folie. La fin de match était bouillante et le ballon brûlait certains pieds, à l’image de Vermeeren qui en perdait un trop facilement. Promise David était alors lancé en profondeur et marquait, mais le drapeau se levait, pour un hors-jeu réel (89e). David tombait ensuite sur le gant de Rulli sur une tête à bout portant (93e) ! C’est donc bien avec sa première victoire à l’extérieur dans cette Ligue des Champions que l’OM est reparti de Belgique, avec désormais 9 points dans la besace et son destin en mains avant les 2 dernières journées. Ce sera face à Liverpool puis contre Bruges en janvier prochain.