Série A
Palmeiras blinde Abel Ferreira
1 min.
@Maxppp
Palmeiras a vu Flamengo remporter le championnat du Brésil et la Copa Libertadores cette saison, mais le club pauliste a plus que jamais confiance en son entraîneur Abel Ferreira (46 ans). Le Verdão a en effet annoncé la prolongation du coach le plus titré de son histoire jusqu’en 2027.
La suite après cette publicité
SE Palmeiras @Palmeiras – 10/12
O próximo capítulo já começou! 💚Voir sur X
Técnico mais vitorioso da nossa história, Abel Ferreira renovou com o #MaiorCampeãoDoBrasil até dezembro de 2027! Saiba mais 🗞️ ➤
Técnico mais vitorioso da nossa história, Abel Ferreira renovou com o #MaiorCampeãoDoBrasil até dezembro de 2027! Saiba mais 🗞️ ➤
Initialement lié jusqu’en 2025 et à la tête de l’ancienne équipe d’Endrick depuis 2020, le Portugais a donc prolongé de deux ans. Pour rappel, Abel Ferreira à Palmeiras c’est : 2 Copas Libertadores (2020, 2021), 2 championnats du Brésil (2022, 2023), 1 Coupe du Brésil (2020) et 3 championnats de l’État de São Paulo (2022, 2023, 2024).
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer