Menu Rechercher
Commenter
Officiel Série A

Palmeiras blinde Abel Ferreira

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Abel Ferreira soulève la Recopa Sudaméricana @Maxppp

Palmeiras a vu Flamengo remporter le championnat du Brésil et la Copa Libertadores cette saison, mais le club pauliste a plus que jamais confiance en son entraîneur Abel Ferreira (46 ans). Le Verdão a en effet annoncé la prolongation du coach le plus titré de son histoire jusqu’en 2027.

La suite après cette publicité
SE Palmeiras
O próximo capítulo já começou! 💚

Técnico mais vitorioso da nossa história, Abel Ferreira renovou com o #MaiorCampeãoDoBrasil até dezembro de 2027! Saiba mais 🗞️ ➤
Voir sur X

Initialement lié jusqu’en 2025 et à la tête de l’ancienne équipe d’Endrick depuis 2020, le Portugais a donc prolongé de deux ans. Pour rappel, Abel Ferreira à Palmeiras c’est : 2 Copas Libertadores (2020, 2021), 2 championnats du Brésil (2022, 2023), 1 Coupe du Brésil (2020) et 3 championnats de l’État de São Paulo (2022, 2023, 2024).

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Série A
Palmeiras
Abel Ferreira

En savoir plus sur

Série A Série A (Brésil)
Palmeiras Logo Palmeiras
Abel Ferreira Abel Ferreira
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier