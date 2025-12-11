Palmeiras blinde Abel Ferreira

Palmeiras a vu Flamengo remporter le championnat du Brésil et la Copa Libertadores cette saison, mais le club pauliste a plus que jamais confiance en son entraîneur Abel Ferreira (46 ans). Le Verdão a en effet annoncé la prolongation du coach le plus titré de son histoire jusqu’en 2027.

Initialement lié jusqu’en 2025 et à la tête de l’ancienne équipe d’Endrick depuis 2020, le Portugais a donc prolongé de deux ans. Pour rappel, Abel Ferreira à Palmeiras c’est : 2 Copas Libertadores (2020, 2021), 2 championnats du Brésil (2022, 2023), 1 Coupe du Brésil (2020) et 3 championnats de l’État de São Paulo (2022, 2023, 2024).