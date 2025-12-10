Danilo continue d’écrire sa légende au Brésil

Alors que Flamengo affronte Cruz Azul ce soir pour une place en demi-finale de la Coupe intercontinentale, Danilo aborde le rendez-vous porté par une semaine historique. Le défenseur a bouclé 2025 en trombe, ajoutant à son palmarès la Copa Libertadores, remportée grâce à son but en finale, puis le Championnat brésilien, conquis au Maracanã avec une journée d’avance après une victoire (1–0) sur Ceará. Ces succès portent son total à 30 titres officiels, faisant de lui le 10e joueur brésilien le plus titré de l’histoire, aux côtés de Cafu. Au sommet d’une saison marquée par une régularité exceptionnelle, le natif de Bicas s’est imposé comme l’un des piliers du Mengão : 20 apparitions, 93 % de passes réussies, 3,5 récupérations par match, une présence constante dans les duels, et une performance remarquable en novembre où il a terminé 5e mondial en nombre de passes précises dans les dix plus grands championnats. Sa place dans le Best XI de la Copa Libertadores 2025 confirme l’impact du joueur, qui enchaîne leadership, constance et influence dans les grands moments.

La suite après cette publicité

Cette nouvelle étape illustre l’impressionnante trajectoire d’un défenseur qui a gagné partout où il est passé. Du Real Madrid à Manchester City, de la Juventus à Flamengo, accumulant des trophées dans cinq pays différents et cultivant une fiabilité rare au plus haut niveau. À 30 titres, Danilo, qui a aujourd’hui 34 ans, entre désormais dans le cercle restreint des 40 joueurs les plus titrés de l’histoire du football mondial, derrière des monuments comme Pelé, Dani Alves ou Marquinhos, et fait figure de référence de sa génération. Serein mais ambitieux, il savoure un moment unique tout en gardant le regard fixé sur la suite. Car au-delà du triomphe national, l’objectif est clair : porter Flamengo vers les sommets continentaux et poursuivre la quête d’un nouveau trophée majeur dès la Coupe intercontinentale, où une victoire face à Cruz Azul ouvrirait la porte à une nouvelle conquête.