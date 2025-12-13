Coupe Intercontinentale : le PSG connaît son futur adversaire !

Le PSG est désormais fixé. Ce samedi soir, Flamengo a, en effet, validé son billet pour la finale de la Coupe Intercontinentale en s’imposant 2-0 face à Pyramids FC lors de la demi-finale.

Portés par des réalisations de Leo Pereira et Danilo, les Brésiliens s’offrent donc une affiche de prestige et tenteront de décrocher le titre intercontinental.