Coupe Intercontinentale : le PSG connaît son futur adversaire !
Le PSG est désormais fixé. Ce samedi soir, Flamengo a, en effet, validé son billet pour la finale de la Coupe Intercontinentale en s’imposant 2-0 face à Pyramids FC lors de la demi-finale.
Portés par des réalisations de Leo Pereira et Danilo, les Brésiliens s’offrent donc une affiche de prestige et tenteront de décrocher le titre intercontinental.
