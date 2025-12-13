PSG : la très drôle anecdote de Thiago Silva sur Lucas Moura et Marquinhos

En huit ans au PSG (2012-2020), Thiago Silva aura tissé des liens dépassant le simple cadre professionnel. Le défenseur brésilien s’est lié d’amitiés sincères avec certains joueurs, dont ses compatriotes Marquinhos et Lucas Moura. Il a d’ailleurs révélé dans un entretien à L’Equipe une anecdote amusante au sujet des deux hommes. À l’arrivée du premier, le second jouait de son incompréhension du français en lui transmettant des traductions erronées des consignes données lors des séances d’entraînement.

«Oui, ce sont les meilleurs moments que le football nous offre (l’amitié). En fait, ce qui gâche tout, ce sont les matches, plaisante Thiago Silva. Le plus cool, c’est le quotidien, les jeux, l’amitié, la camaraderie… J’ai joué avec des centaines de joueurs et les amis pour toujours ne sont pas si nombreux. Lucas et Marquinhos en font partie. Quand Marquinhos a débarqué (été 2013), Lucas n’arrêtait pas de le chambrer. À l’entraînement, il traduisait n’importe quoi et lui disait qu’il fallait jouer uniquement avec le pied gauche, juste pour l’afficher.»