National 2 : Bordeaux accroché par Montlouis mais toujours leader

Bordeaux reste leader mais perd deux points dans la course à la montée. En déplacement chez le 14e et relégable, Montlouis, les Bordelais n’ont pas fait mieux que de repartir avec un match nul ce samedi (2-2). Mondesir avait débloqué le match en faveur des locaux (1-0, 11e), puis Royce Openda avait égalisé pour Bordeaux sur un centre de Shamal (26e, 1-1).

La suite après cette publicité

C’est d’ailleurs ce même Shamal qui allait sauver les meubles en répondant à Jean Grillot, buteur plus tôt dans la partie (32e, 2-1). Celui qui évoluait encore à Martigues la saison dernière réparait les torts bordelais en marquant sur un corner joué à deux (72e, 2-2). Ce point du match nul permet aux Girondins de garder la tête de leur poule de National 2, à hauteur de La Roche-sur-Yon (27 points).