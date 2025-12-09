Nice : le chambrage hilarant des supporters niçois sur les réseaux

Les Aiglons font face à de nombreuses critiques ces dernières semaines, mais cette fois, les supporters ont poussé le bouchon très loin. Face à Angers (0-1) le week-end dernier, le onze titulaire aligné par Franck Haise a même décidé de rendre hommage à leurs coéquipiers Jérémie Boga et Terem Moffi, suite aux incidents dont ils ont été victimes. Leurs noms étaient floqués derrière les maillots en guise de message de soutien. Cela n’a visiblement pas arrêté les supporters du club sudiste, qui ont décidé de créer un site officiel nommé « Le cirque OGC Nice, le plus célèbre d’Europe enfin de retour ». Un nouveau message moqueur de ces personnes manifestement très remontées. Le site parodique est même accompagné par la création d’un compte X pour faire étendre la blague sur les réseaux sociaux.

De nombreux divertissements sont visibles sur le site avec la possibilité de regarder une parodie d’intervention médiatique du président niçois Fabrice Bocquet, ou bien de parier sur une défaite face à Braga lors de la 6e journée de phase de poules de Ligue Europa. Une rubrique s’affiche également sur le site avec un certain tirage de cartes à effectuer où l’on retrouve les sept défaites du club au moment de choisir un petit bout de papier. Enfin, le site propose aussi un faux achat de maillot de l’équipe avec des flocages au choix. Cela n’a pas vraiment amusé tout le monde dans la ville. Plusieurs affiches collées dans les rues ont été retirées à la suite de la propagande. Si le cirque continue à Nice, l’avenir de son coach continue à faire du diabolo.