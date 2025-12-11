Real Madrid : les 3 joueurs qui n’ont pas fait oublier Kylian Mbappé sont désignés coupables

La Mbappé-dépendance. Cette saison, le capitaine de l’équipe de France a pris le pouvoir au Real Madrid. Titulaire indiscutable, il a déjà marqué 25 buts et délivré 4 assists en 21 apparitions toutes compétitions confondues. Alors, quand il a été question d’un possible forfait face à Manchester City en Ligue des Champions, tout le monde s’est inquiété au sein de la Casa Blanca et en Espagne. En effet, l’attaquant, victime d’une fracture de l’annulaire gauche dimanche face au Celta de Vigo en Liga, souffre aussi d’une gêne musculaire. Très incertain, il a finalement été intégré au groupe convoqué pour affronter les Skyblues. Ce qui laissait un mince espoir. Mais finalement, Mbappé et Xabi Alonso n’ont pris aucun risque.

La suite après cette publicité

La vie sans Mbappé

Diminué, le joueur de 26 ans est resté sur le banc toute la rencontre. En son absence, d’autres joueurs étaient attendus pour prendre le relais. C’était le cas de Rodrygo, qui a répondu aux attentes en trouvant le chemin des filets, ou d’Endrick, dont l’entrée en jeu a été intéressante. D’autres ont déçu. Difficile de ne pas penser à Vinicius Junior (25 ans). Le Brésilien, qui réclame le même salaire que KM10 pour prolonger, avait une occasion idéale de prouver sa valeur. Titulaire sur le côté gauche, l’international auriverde n’a pas vécu une partie de plaisir face aux Mancuniens. Et la presse espagnole ne l’a pas loupée ce jeudi à l’image de Marca qui lui a donné la note de 5 pour l’ensemble de son œuvre.

La suite après cette publicité

«Une prestation en demi-teinte. Il a bien débuté et a posé des problèmes à la défense adverse par ses courses. Mais il s’est ensuite éteint. Il a obtenu une faute dangereuse, sur laquelle un pénalty a été initialement sifflé. Mais le contact avec Matheus Nunes s’est produit en dehors de la surface. Il a manqué le cadre sur une frappe précipitée face à Donnarumma. Volontaire, mais inefficace en deuxième période. Il a eu deux occasions franches d’égaliser. La première, une tête sur un centre de Rodrygo. La seconde, une frappe au second poteau qui est passée au-dessus. Il n’a pas trouvé d’espace pour se projeter vers l’avant. Aucun danger en attaque.» Sport est du même avis. «Le joueur le plus pris à partie fut Vinicius Jr. Le public du Bernabéu le pointa du doigt et il reçut trois huées consécutives pour avoir gâché des occasions dans les dernières minutes. »

Vinicius Jr a encore déçu

La publication catalane poursuit : «le Real Madrid, en difficulté avec six attaquants, vit l’ailier adresser trois centres imprécis que Donnarumma capta facilement. Ces occasions manquées offrirent une lueur d’espoir à City, et le public s’en prit particulièrement à Vinicius Jr.» Même constat pour Mundo Deportivo. «Ses dribbles donnaient l’impression qu’il était très actif, mais il n’a créé un réel danger que pendant les premières minutes.» Vini Jr est passé à côté de son sujet, lui qui pouvait pourtant marquer les esprits sans KM10 et face à un adversaire de renom. Idem pour Jude Bellingham. Le jeune homme de 22 ans n’évolue pas dans le même secteur de jeu que le Français, mais on voit en lui l’un des leaders de ce Real Madrid. Hier soir, il n’a pas totalement convaincu.

La suite après cette publicité

C’est le cas de Marca, qui malgré un 7, n’a pas été emballé. «Un match en demi-teinte. Dès sa première occasion de réfléchir et de prendre une décision, il a adressé une passe millimétrée à Rodrygo, mettant le Brésilien seul face à Donnarumma pour l’ouverture du score madrilène. Sur le but de City, il a commis une grave erreur de marquage sur Gvardiol, qui a remporté le duel aérien et offert l’égalisation à City. Un effort acharné en deuxième période. Volontaire, certes, mais avec une influence offensive en deçà de son potentiel. Il s’est dépensé sans compter. Il s’est aventuré plusieurs fois dans la surface, mais a manqué de précision pour se montrer dangereux.»

Bellingham et Gonzalo n’ont pas pris le pouvoir

Idem pour AS. «Il a laissé Gvardiol briller lors du but égalisateur de City, puis s’est donné à fond, mais avec peu de lucidité tactique, s’appuyant davantage sur son instinct que sur son plan de jeu. Il reste en méforme et ne semble pas prêt à trouver sa place dans le Real Madrid de Xabi.» Mundo Deportivo va dans le même sens. «Il a débuté au milieu de terrain et a très bien joué, mais dès qu’il s’est avancé sur le terrain, il a perdu le fil.» Gonzalo Garcia a aussi manqué une occasion de marquer des points, lui qui doit se contenter des miettes de Kylian Mbappé depuis le début de la saison. Préféré à Endrick, qui est entré en jeu en fin de rencontre, l’Espagnol pouvait rappeler qu’il est un attaquant talentueux face à City. Malheureusement pour lui, sa soirée n’a pas été une réussite.

La suite après cette publicité

Titulaire à la pointe de l’attaque, il a été à la peine selon AS. «L’annulaire de Mbappé lui a offert la plus belle opportunité de la saison. Il s’est battu pour obtenir ce qui était nécessaire et rarement réalisé (par ses coéquipiers) : un pressing haut. Mais les occasions se sont faites rares. Maillon faible de l’équipe, il a été le premier à être sacrifié…» D’autres éléments du groupe ont aussi déçu dans d’autres secteurs du jeu, à l’image d’Aurélien Tchouameni, qui «n’a pas réalisé l’une de ses meilleures prestations» selon Marca. En défense, Antonio Rüdiger a été pointé du doigt après un «pénalty évitable». Raul Asencio, lui, s’est mis à dos une partie du public lors de sa sortie. Face à Erling Haaland et ses coéquipiers, les défenseurs étaient attendus. Mais ce sont surtout les leaders et les attaquants que le public attendait le plus en l’absence de KM10. Vinicius Jr, Jude Bellingham et Gonzalo Garcia n’ont pas vraiment pris le relai.