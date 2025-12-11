Menu Rechercher
Real Madrid : Xabi Alonso est allé demander des comptes à Clément Turpin

Real Madrid 1-2 Man City

Après la défaite face à Manchester City (1-2), Xabi Alonso n’a pas caché sa frustration. Les caméras l’ont filmé dans le tunnel des vestiaires, s’approchant de l’arbitre Clément Turpin pour contester certaines décisions, rapporte Mundo Deportivo, notamment le penalty accordé à la 43e minute. Malgré une meilleure combativité du Real Madrid, le match a basculé en partie à cause de cette action, confirmée par la VAR alors que Turpin ne l’avait pas sifflée immédiatement.

Quelques jours seulement après la défaite contre le Celta Vigo, où il avait déjà critiqué l’arbitrage de Quintero González, Alonso a de nouveau exprimé sa nervosité, cette fois contre Turpin, malgré le caractère net de la faute de Rüdiger sur Erling Haaland. Une scène qui illustre la pression immense pesant sur l’entraîneur madrilène, dont la patience est mise à rude épreuve par les résultats et les décisions arbitrales. Toutefois, l’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen peut souffler : il est bel et bien soutenu par ses joueurs et les supporters.

