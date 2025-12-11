Real Madrid : les supporters ont parlé avec Xabi Alonso à la sortie du Bernabéu

À la sortie du Santiago-Bernabéu, les supporters du Real Madrid ont surpris par leur attitude malgré la nouvelle défaite contre Manchester City (1-2). Alors que le club reste sur un lourd revers en Liga face au Celta Vigo et occupe seulement la 7e place de la phase de groupe en Ligue des Champions, les fans madrilènes ont encouragé Xabi Alonso plutôt que de le cibler : « patience, Xabi. Nous avons confiance en toi. » Un message fort envoyé à un entraîneur sous pression, alors que la presse espagnole multiplie les critiques sur ses choix et sur les résultats en chute libre.

Dans un climat général tendu, ce soutien populaire offre un contraste frappant. Plusieurs joueurs ont également exprimé leur confiance en Xabi Alonso, convaincus de son projet malgré les turbulences actuelles. Les supporters, eux, refusent de céder à la panique et appellent à la stabilité, estimant que l’équipe paie surtout un calendrier difficile et une transition encore en construction. Au Bernabéu, malgré la crise sportive, l’entraîneur peut encore compter sur un public déterminé à rester derrière lui.