CdM 2026, Arabie saoudite : Hervé Renard est déjà terrifié par un adversaire

Par Valentin Feuillette
1 min.
Herve Renard @Maxppp

Le sélectionneur de l’Arabie saoudite, Hervé Renard, a réagi avec pragmatisme et ambition au tirage au sort de la Coupe du Monde 2026. « On a hérité de la meilleure équipe du monde, l’Espagne, qui est première au classement mondial FIFA et qui est très difficile à jouer. On le prend du bon côté en se disant qu’on a la chance d’affronter la meilleure équipe du monde. Et donc, c’est un plaisir avant tout », a confié le technicien. Pour rappel, les Faucons verts affronteront l’Espagne, l’Uruguay et le Cap-Vert.

Le sélectionneur a également insisté sur la vigilance nécessaire face aux autres adversaires du groupe. « On espère jouer les troubles-fêtes contre l’Uruguay, qui est aussi une équipe compliquée à jouer. Je connais bien le Cap-Vert. J’ai passé beaucoup de temps en Afrique et j’ai joué chez eux. C’est une équipe pas facile à manier. On se méfie de tout le monde, et à nous d’être meilleurs que les autres », a ajouté Renard, traduisant une volonté claire de relever le défi. Mais avant cela, l’Arabie saoudite doit penser à la Coupe arabe, qui a actuellement lieu au Qatar.

Pub. le - MAJ le
