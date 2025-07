West Ham : Lucas Paqueta a déjà plusieurs clubs à ses trousses

Depuis deux ans, Lucas Paqueta vit un enfer. Le Brésilien a été accusé par la FA d’être impliqué dans une vaste affaire de paris sportifs suspects. En effet, l’ancien joueur de l’AC Milan et de l’OL aurait notamment écopé de cartons jaunes lors de rencontres où ses proches ont massivement parié. Ce qui a mis la puce à l’oreille de la Fédération Anglaise. Mais le milieu de terrain a clamé son innocence, de la parution des premiers articles sur le sujet jusqu’à son procès qui s’est terminé au mois de juin.

La suite après cette publicité

Le week-end dernier, l’international auriverde a reçu des premiers échos positifs concernant l’issue de cette enquête. The Times a révélé qu’il devrait être blanchi. La FA devrait même lui verser des indemnités de dédommagements d’1,5 M€, notamment pour ses frais d’avocats. Une information qui a été confirmée ce jeudi par les Hammers. «West Ham United confirme qu’une commission de régulation indépendante a blanchi Lucas Paquetá des accusations de mauvaise conduite portées contre lui par la Fédération anglaise de football (FA) pour violation présumée de la règle E5. Le club a soutenu Lucas depuis le début d’une procédure longue et difficile.»

La suite après cette publicité

Une décision qui change sa vie et son mercato

Un énorme soulagement pour le club londonien et surtout pour le joueur, qui est lavé de tout soupçon après avoir risqué très gros. « Depuis le premier jour de cette enquête, j’ai clamé mon innocence face à ces accusations extrêmement graves. Je ne peux rien dire de plus pour le moment, mais je tiens à exprimer ma gratitude envers Dieu et mon impatience de retrouver le football avec le sourire. À ma femme qui ne m’a jamais lâché la main, à West Ham United, aux supporters qui m’ont toujours encouragé, ainsi qu’à ma famille, à mes amis et à l’équipe juridique qui m’ont soutenu, merci pour tout», a confié le Brésilien.

Cette décision change beaucoup de choses, notamment concernant son avenir. Car rappelez-vous, avant le début de cette affaire, Lucas Paqueta était à deux doigts de signer à Manchester City. Mais son transfert était tombé à l’eau, les Skyblues ne prenant pas le risque de recruter un joueur menacé de suspension. Deux ans plus tard, le milieu, dont le contrat s’achève le 30 juin 2027, est sur le départ. Comme expliqué le 7 juillet dernier sur notre site, les Hammers souhaitent toujours le vendre. Une information confirmée le week-end dernier par le Daily Mail, qui a d’ailleurs évoqué un prix de départ d’environ 34 M€.

La suite après cette publicité

West Ham veut une grosse vente

D’après nos informations, West Ham aimerait dans l’idéal lâcher son joueur pour un montant bien plus important. On parle d’une somme comprise entre 60 et 70 M€. Mais le club est conscient qu’il devra peut-être faire quelques concessions ou revoir ses ambitions à la baisse. Ce, même si des clubs suivent son cas de près cet été. De très gros clubs anglais regardent toujours l’évolution de sa situation et ont tâté le terrain nous a-t-on fait savoir. Des écuries de Saudi Pro League, dont Al-Nassr, suivent aussi le Brésilien. Flamengo a toujours un œil sur lui nous-a-t-on fait savoir. Questionné à son sujet lundi, l’entraîneur du club brésilien, Filipe Luis, a été clair.

« Lucas Paqueta ne joue pas pour nous, mais pour un club de Premier League (West Ham), l’un des meilleurs clubs d’Europe, donc nous devons le respecter. Paqueta a une grande histoire ici, l’affection des fans, et il ne fait aucun doute que Paqueta a sa place dans n’importe quelle équipe du monde.» Mais pour le moment, il est toujours à West Ham, où Graham Potter le soutient. Je ne sais rien (sur le fait qu’il soit blanchi, ndlr). Je sais juste qu’il faut le soutenir. Il a traversé une longue épreuve. C’est une personnalité importante du groupe.» Mais il pourrait ne plus l’être très longtemps, lui qui pourrait aussi retrouver la sélection brésilienne avant le Mondial 2026. Cela changera aussi le mercato des Hammers, qui auront plus de moyens pour recruter en cas de vente de Lucas Paqueta.