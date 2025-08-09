PSG : Achraf Hakimi sort du silence après les accusations de viol

Fin juillet, le parquet de Nanterre a requis le renvoi d’Achraf Hakimi devant la cour criminelle des Hauts-de-Seine pour des faits présumés de viol survenus en février 2023 à son domicile de Boulogne-Billancourt, révélait Le Parisien. Si le juge d’instruction suit cette demande, le latéral droit marocain du PSG risque jusqu’à quinze ans de prison. Mis en examen dès mars 2023 et entendu par la justice, Hakimi avait alors assuré qu’il s’agissait d’une relation consentie, tout en dénonçant une tentative de chantage, rappelle le quotidien francilien.

Après des mois de silence, Achraf Hakimi brise enfin la glace lors d’un entretien diffusé sur Canal+, où il aborde librement les accusations portées contre lui, assurant que la vérité finira par éclater. «Je suis tranquille, mais être accusé faussement, c’est horrible et injuste. Je ne souhaite cela à personne, donc ce n’est pas bien. Mais je sais que la vérité va sortir. Après, je ne me reproche pas quelque chose à moi-même. Les gens qui me connaissent, ils savent ça. Après, je suis tranquille, comme je le dis, je me concentre sur les choses les plus importantes de ma vie : ma famille et le foot. Et après, comme je le dis, la vérité va sortir.»