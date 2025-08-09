Amical : l’OM surclasse Aston Villa grâce à un doublé d’Aubameyang

L’Olympique de Marseille affrontait ce samedi Aston Villa au Vélodrome pour son dernier match de préparation avant de débuter la Ligue 1 à Rennes dans une semaine. Les trois précédents tests s’étaient soldés par une victoire face à Gérone et deux matchs nuls contre Valence et Séville. Pour cette ultime répétition, Roberto De Zerbi reconduisait exactement le même onze de départ que face aux Sévillans. Le début de match a été marqué par une défense très organisée des deux équipes, même si Marseille dominait la possession. Gouiri a été le premier à tenter sa chance avec une frappe dès la 2e minute. Mais c’est Mason Greenwood qui s’est vraiment distingué. Sur une longue ouverture d’Hojbjerg, il a été lancé en profondeur. Mings a complètement manqué son intervention, laissant le ballon à Greenwood, qui a dribblé, débordé sur la gauche, puis éliminé le gardien avant de marquer dans le but vide (5e, 1-0).

L’égalisation est intervenue dans la foulée. McGinn a réalisé un petit piqué parfait pour lober Rulli. Le banc marseillais a rapidement réclamé un hors-jeu assez évident, mais en l’absence de VAR, le but a été validé (8e, 1-1). Quelques minutes plus tard, Jonathan Rowe s’est assez virevoltant sur son côté. À la 18e minute, il a tenté de déborder Cash, qui a dû commettre une faute pour l’arrêter. Quelques instants plus tard, l’ailier anglais a lancé une belle percée côté gauche avant de repiquer dans l’axe, choisissant finalement de frapper plutôt que de centrer. Une vilaine perte de balle d’Angel Gomes a failli coûter cher, mais Medina a sauvé en déviant la frappe de Malen (30e).

Pierre-Emerick Aubameyang savoure son retour

En fin de première période, Mourinho a délivré un excellent centre dans l’axe (45e+3), mais n’a finalement pas trouvé preneur. Greenwood a toutefois récupéré le ballon aux pieds d’un défenseur, mais l’action n’a pas abouti, laissant les deux équipes à égalité à la mi-temps. Au retour des vestiaires, Marseille se montre dangereux avec une belle action conclue par une frappe d’Egan Riley (52e). Gouiri récupère le ballon et lance la construction offensive. Après des passes courtes et rapides pour décaler le jeu côté droit, Egan Riley reçoit le ballon un peu plus bas et tente sa chance, mais sa frappe passe à côté du cadre. À l’heure de jeu, Roberto De Zerbi a opéré quelques changements : Aubameyang et Kondogbia sont entrés, tandis que Gouiri et Gomes sont sortis. L’ancien Niçois Guessand est également entré côté Villa.

À une quinzaine de minutes de la fin, le revenant Pierre-Emerick Aubameyang a marqué les esprits en inscrivant un doublé sous les ovations du Vélodrome. Son premier but, ainsi que son premier salto depuis son retour à l’OM, est venu d’une passe parfaite de Murillo depuis le côté gauche, qui a trouvé l’attaquant sur la droite (77e, 2-1). Quelques minutes plus tard, sur une action exceptionnelle de Greenwood, qui a éliminé toute la défense côté droit, Aubameyang a reçu un ballon glissé dans un espace minuscule qu’il a poussé au fond des filets en pleine course (80e, 3-1). Après cette rencontre, les joueurs de Roberto De Zerbi concentreront leur préparation sur le déplacement à Rennes, programmé dans six jours, pour lancer leur saison en Ligue 1. Cette échéance marque le coup d’envoi officiel du championnat, où l’équipe espère confirmer les progrès entrevus lors des matchs de préparation.