OM : les mots forts de Bilal Nadir sur Roberto De Zerbi

Réputé pour sa capacité à lancer des jeunes dans le grand bain, Roberto De Zerbi ne déroge pas à la règle dans la cité phocéenne. Outre Vaz, Bakola ou encore Mmadi, le technicien italien fait également confiance à Bilal Nadir. Interrogé par les médias du club phocéen, le Marocain de 21 ans est d’ailleurs revenu sur sa relation avec l’ancien coach de Brighton.

La suite après cette publicité

«J’ai l’habitude d’avoir des coachs avec un gros tempérament à Marseille. C’est ce qui caractérise le club», a tout d’abord reconnu Nadir avant de conclure : «c’est un passionné. J’avais aussi besoin de quelqu’un qui me secoue de temps un temps parce que je suis nonchalant».