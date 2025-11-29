OM - Toulouse : les compositions probables

L’OM poursuit son enchaînement de matchs avec la réception de Toulouse ce soir au Vélodrome. 4 jours après son très joli succès, à domicile déjà, face à Newcastle en Ligue des Champions (2-1), le club phocéen retrouve le championnat où il reste sur une victoire autoritaire à Nice (5-1), en affrontant Toulouse (21h05). Autant dire que la confiance règne à la Commanderie, malgré l’absence des blessés comme Medina, Gouiri, Murillo ou encore Traoré. Roberto De Zerbi retrouve déjà Nayef Aguerd, ce qui suffit à lui redonner le sourire.

Le Marocain pourrait même débuter comme nous vous en informions hier soir, faisant souffler Balerdi au passage, lui qui vient d’enchaîner deux titularisations de suite après plusieurs semaines de blessure. Dans l’axe, il ferait équipe avec Pavard, de retour en forme, pour protéger Rulli. Weah et Emerson sont attendus dans les couloirs. Vous l’avez compris, l’entraîneur marseillais ne veut surtout pas prendre de risque avec certains éléments et préserver au mieux ses hommes face à un calendrier particulièrement exigeant jusqu’à la trêve hivernale.

De Zerbi prévoit des rotations

Dans l’entrejeu aussi, on devrait avoir quelques changements par rapport à mardi. Particulièrement surveillé par le staff technique, Kondogbia est annoncé titulaire pour être associé à Höjbjerg. Gomes retrouverait lui une place de titulaire dans ce 4-2-3-1 en soutien de l’attaquant. Pour l’accompagner, De Zerbi prévoit de faire débuter une nouvelle fois Greenwood sur le côté droit. Paixao est attendu pour démarrer dans le couloir gauche et cette fois, c’est Vaz qui pourrait débuter en lieu et place d’Aubameyang.

En mal de points depuis quelques semaines (3 nuls et 2 défaites sur les 5 derniers matchs), Toulouse serait bien inspiré de réaliser un coup pour se mettre à l’abri au classement. Martínez Novell devrait confirmer son 3-4-3 avec Restes dans le but. Mckenzie, Cresswell et Nicolaisen sont pressentis pour débuter en défense. Sidibé commencerait à droite, avec Methalie à gauche. Le duo Vossah-Casseres débuterait au milieu alors que le trio offensif serait composé de Dönnum, épargné par la commission de discipline après son geste envers Ebonog, et Magri sur les ailes pour servir Emersonn en pointe.