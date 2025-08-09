Mohamed Salah interpelle l’UEFA après la mort d’un joueur palestinien

Ce mercredi, la Fédération de football palestinienne annonçait le décès de l’ancien international Suleiman al-Obeid. Surnommé le « Pelé palestinien », l’international palestien (18 séléctions) a été tué dans des frappes israéliennes dans la bande de Gaza alors qu’il attendait de l’aide humanitaire.

Sur ses réseaux sociaux, l’UEFA avait réagi brièvement rendant hommage au joueur sans donner plus de détails. « Un talent qui a donné de l’espoir à d’innombrables enfants, même dans les moments les plus sombres» écrivait l’instance du foot européen. De quoi interpeller Mohamed Salah qui a réagi sur son compte X. « Pouvez-vous nous dire comment, où et pourquoi est-il mort ? » a lancé l’Egyptien. Une prise de position forte qui ne manquera pas de faire réagir.