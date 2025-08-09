Menu Rechercher
Mohamed Salah interpelle l’UEFA après la mort d’un joueur palestinien

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
salah

Ce mercredi, la Fédération de football palestinienne annonçait le décès de l’ancien international Suleiman al-Obeid. Surnommé le « Pelé palestinien », l’international palestien (18 séléctions) a été tué dans des frappes israéliennes dans la bande de Gaza alors qu’il attendait de l’aide humanitaire.

Mohamed Salah
Can you tell us how he died, where, and why?
UEFA
Farewell to Suleiman al-Obeid, the 'Palestinian Pelé'.

A talent who gave hope to countless children, even in the darkest of times.
Sur ses réseaux sociaux, l’UEFA avait réagi brièvement rendant hommage au joueur sans donner plus de détails. « Un talent qui a donné de l’espoir à d’innombrables enfants, même dans les moments les plus sombres» écrivait l’instance du foot européen. De quoi interpeller Mohamed Salah qui a réagi sur son compte X. « Pouvez-vous nous dire comment, où et pourquoi est-il mort ? » a lancé l’Egyptien. Une prise de position forte qui ne manquera pas de faire réagir.

