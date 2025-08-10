Match Crystal Palace - Liverpool en direct commenté

Finale de Community Shield - dimanche 10 août 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Crystal Palace et Liverpool (Community Shield, Finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Finale de Community Shield entre Crystal Palace et Liverpool. Ce match aura lieu le dimanche 10 août 2025 à 16:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Crystal Palace et Liverpool.