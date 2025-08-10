Menu Rechercher
Community Shield 2025/2026 Finale
Crystal Palace
0 - 1
14'
Liverpool
Diffusé sur beIN SPORTS 1
4'
0 - 1
(PD F. Wirtz) H. Ekitiké
Possession 60% Liverpool Crystal Palace
Tirs 2 2 0 0 1 1
Compositions Crystal Palace 3-4-2-1 Liverpool 4-2-3-1
Stats joueurs

Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Liverpool FC Miloš Kerkez 2/2 100%

Rencontres précédentes
21% 6 Victoires 14% 4 Nuls 64% 18 Victoires

Blessures & suspensions

Eddie Nketiah Eddie Nketiah Coup Eddie Nketiah Eddie Nketiah Ischio-jambiers Marc Guéhi Marc Guéhi Inconnu Daniel Muñoz Daniel Muñoz Inconnu Adam Wharton Adam Wharton Blessure à l'aine Matheus França Matheus França Blessure à l'aine Nathaniel Clyne Nathaniel Clyne Maladie Hindolo Thomas E. Mustapha Hindolo Thomas E. Mustapha Blessure au genou Caleb Kporha Caleb Kporha Blessure au dos
Conor Bradley Conor Bradley Inconnu Ben Doak Ben Doak Blessure à la cuisse Harvey Elliott Harvey Elliott Coup Alexis Mac Allister Alexis Mac Allister Blessure à l'aine Virgil van Dijk Virgil van Dijk Maladie Freddie Woodman Freddie Woodman Blessure à la cheville Joe Gomez Joe Gomez Entorse du tendon d'Achille

Match Crystal Palace - Liverpool en direct commenté

Finale de Community Shield - dimanche 10 août 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Crystal Palace et Liverpool (Community Shield, Finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Finale de Community Shield entre Crystal Palace et Liverpool. Ce match aura lieu le dimanche 10 août 2025 à 16:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Crystal Palace et Liverpool.

Arbitres

Chris Kavanagh arbitre principal
James Mainwaring arbitre assistant
Wade Smith arbitre assistant
Tony Harrington quatrième arbitre
Nicholas Hopton arbitre VAR
Paul Tierney arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Wembley Stadium London
Wembley Stadium
  • Année de construction : 2007
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 90000
  • Affluence moyenne : 54658
  • Affluence maximum : 87258
  • % de remplissage : 65

Match en direct

Date 10 août 2025 16:00
Compétition Community Shield
Saison 2025/2026
Phase Finale
Diffusion beIN SPORTS 1
Code CRY-LIV
Zone Angleterre
Équipe à domicile Crystal Palace
Équipe à l'extérieur Liverpool
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Crystal Palace et Liverpool en France ?

Le match est à suivre en direct le 10 août 2025 à 16:00 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Crystal Palace Liverpool en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Crystal Palace et Liverpool ?

Crystal Palace : le coach O. Glasner a choisi une formation en 3-4-2-1 : D. Henderson, M. Guéhi, M. Lacroix, C. Richards, T. Mitchell, D. Kamada, A. Wharton, D. Muñoz, E. Eze, I. Sarr, J. Mateta.

Liverpool : de son côté, l'équipe dirigée par A. Slot évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Alisson Becker, M. Kerkez, I. Konaté, V. van Dijk, J. Frimpong, D. Szoboszlai, C. Jones, C. Gakpo, F. Wirtz, Mohamed Salah, H. Ekitiké.

Qui arbitre le match Crystal Palace Liverpool ?

Chris Kavanagh est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Crystal Palace Liverpool ?

London accueille le match au Wembley Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Crystal Palace Liverpool ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 10 août 2025, coup d'envoi 16:00.

Qui a marqué le but pour Liverpool ?

Un seul but a été inscrit pour Liverpool par H. Ekitiké 4'.

