Match Crystal Palace - Liverpool en direct commenté
Finale de Community Shield - dimanche 10 août 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Crystal Palace et Liverpool (Community Shield, Finale)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Finale de Community Shield entre Crystal Palace et Liverpool. Ce match aura lieu le dimanche 10 août 2025 à 16:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Crystal Palace et Liverpool en France ?
Le match est à suivre en direct le 10 août 2025 à 16:00 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Crystal Palace Liverpool en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Crystal Palace et Liverpool ?
Crystal Palace : le coach O. Glasner a choisi une formation en 3-4-2-1 : D. Henderson, M. Guéhi, M. Lacroix, C. Richards, T. Mitchell, D. Kamada, A. Wharton, D. Muñoz, E. Eze, I. Sarr, J. Mateta.
Liverpool : de son côté, l'équipe dirigée par A. Slot évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Alisson Becker, M. Kerkez, I. Konaté, V. van Dijk, J. Frimpong, D. Szoboszlai, C. Jones, C. Gakpo, F. Wirtz, Mohamed Salah, H. Ekitiké.
- Qui arbitre le match Crystal Palace Liverpool ?
Chris Kavanagh est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Crystal Palace Liverpool ?
London accueille le match au Wembley Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Crystal Palace Liverpool ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 10 août 2025, coup d'envoi 16:00.
- Qui a marqué le but pour Liverpool ?
Un seul but a été inscrit pour Liverpool par H. Ekitiké 4'.