Community Shield : Liverpool craque et s’incline contre l’étonnant Crystal Palace !

Le début de la saison c’est ce dimanche pour Liverpool. Alors que les Reds reprendront la Premier League ce vendredi contre Bournemouth, ils ont repris la compétition aujourd’hui face à Crystal Palace lors du Community Shield. Champion d’Angleterre, le club coaché par Liverpool défiait Crystal Palace, tenant du titre de la FA Cup. Pour ce match, les Scousers s’établissaient dans un 4-2-3-1 avec Alisson Becker dans les buts derrière Jeremie Frimpong, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté et Milos Kerkez. Curtis Jones et Dominik Szoboszlai formaient le double pivot. Seul en pointe, Hugo Ekitike était soutenu par Mohamed Salah, Florian Wirtz et Cody Gakpo. De leur côté, les Eagles d’Oliver Glasner misaient sur un 3-4-3 où Dean Henderson était dernier rempart. Devant lui, Chris Richards, Maxence Lacroix et Marc Guéhi étaient placés en défense avec Daniel Munoz et Tyrick Mitchell comme pistons. Adam Wharton et Daichi Kamada se trouvaient dans l’entrejeu. Devant, Jean-Philippe Mateta était accompagné par Ismaïla Sarr et Eberechi Eze.

La suite après cette publicité

Et il ne fallait pas arriver trop tard dans les tribunes ou devant son écran de télévision. Imprimant rapidement un gros rythme, Liverpool prenait rapidement les devants. Sur la gauche, Florian Wirtz effectuait un bon travail avec Hugo Ekitike dont le premier tir, un tir croisé vers la droite du but ne laissait aucune chance à Dean Henderson (1-0, 4e). Un coup rapide sur la tête des Eagles qui allaient subir les vagues rouges pendant le début de rencontre. Cependant, un coup du sort allait relancer la partie. Rentrant dans la surface anglaise, Ismaïla Sarr était accroché par une intervention manquée de Virgil van Dijk (15e). Juste derrière, Jean-Philippe Mateta ne tremblait pas pour remettre Crystal Palace dans le match (1-1, 17e). Cela permettait à Crystal Palace de reprendre des couleurs à l’image de cette reprise sans contrôle de Tyrick Mitchell (20e). Mais Liverpool n’allait pas reculer bien longtemps et sur une incursion côté droit, Jeremie Frimpong faisait la différence. Son centre manqué lobait Dean Henderson et remettait Liverpool en tête (2-1, 21e).

Crystal Palace a montré les muscles

Liverpool reprenait la tête et le contrôle des opérations et terminait le premier acte avec une reprise non cadrée de Jeremie Frimpong. Au retour des vestiaires, Milos Kerkez centrait côté gauche vers le second poteau. La tête d’Hugo Ekitike passait à gauche du cadre (46e). Le buteur tricolore était souvent trouvé à l’image de ce nouveau centre de Florian Wirtz côté gauche où Hugo Ekitike reprenait de volée, mais sa frappe terminait au-dessus du cadre (52e). Liverpool était mieux dans cette seconde période, mais pas à l’abri pour autant. Le centre sur la gauche de Marc Guéhi était prolongé au point de penalty par Jean-Philippe Mateta pour Ismaïla Sarr qui ne parvenait pas à dévier dans le cadre. Ce dernier était de toute manière hors-jeu (58e). Juste après Will Hughes bottait un corner sur la droite vers le second poteau, mais la tête de Chris Richards terminait dans les gants d’Alisson Becker (61e). Crystal Palace poussait et Alisson Becker devait s’employer par deux fois pour s’interposer devant le tir puissant d’Eberechi Eze (62e). Et si Liverpool allait ensuite temporiser et reprendre le contrôle du ballon, les Eagles n’abdiquaient pas.

La suite après cette publicité

Bien lancé côté droit par Adam Wharton, Ismaïla Sarr s’intercalait entre Milos Kerkez et Virgil van Dijk pour ajuster Alisson Becker (2-2, 77e). Un coup sur la tête de Liverpool qui était proche de craquer de nouveau quelques secondes plus tard, mais le tir d’Ismaïla Sarr était bien contré par Milos Kerkez (79e). Peu trouvé aujourd’hui, Mohamed Salah bénéficiait d’un centre côté gauche de Cody Gakpo pour frapper, mais Dean Henderson s’imposait (82e). Liverpool voulait à tout pris éviter la séance de tirs au but et intensifiait la pression dans le camp des Eagles. Dominik Szoboszlai s’illustrait notamment d’une belle frappe qui était captée par le gardien (90e +2). Mais Crystal Palace n’était pas en reste avec ce tir de Justin Devenny qui était trop croisée de peu (90e +6). Finalement, les deux équipes passaient par une séance de tirs au but assez surprenante. Mohamed Salah se présentait le premier et se manquait totalement. Juste derrière Jean-Philippe Mateta marquait mais Alexis MacAllister pour Liverpool et Eberechi Eze pour Crystal Palace se heurtaient aux gardiens. Cody Gakpo allait relancer les Reds mais Ismaïla Sarr redonnait l’avantage aux siens. Juste après Dean Henderson allait repousser le penalty d’Harvey Elliott. Borna Sosa avait la balle de match, mais frappait sur la barre. Dominik Szoboszlai ne tremblait pas pour garder un espoir pour Liverpool mais Justin Devenny offrait la victoire aux siens (3-2).