L’OM va nommer Corinne Diacre sur son banc

Voilà un recrutement qui a de quoi étonner. Après un début de saison compliqué, l’OM va apporter du changement à sa section féminine. Défaits lors de leurs trois premiers matches de championnat, les Phocéennes ont besoin de rectifier le tir.

Pour ce faire, l’OM va nommer Corinne Diacre sur le banc de sa section féminine selon RMC Sport. Sans poste depuis son départ de l’équipe de France féminine en 2023, l’ancienne coach de Clermont va donc rebondir sur la Canebière. Le contrat n’est pas encore signé mais la transaction est en très bonne voix.