Justice : ce que Didier Deschamps réclame à Daniel Riolo

L’éditorialiste de RMC, Daniel Riolo, va comparaître ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Paris pour diffamation, après avoir qualifié, en direct lors d’une émission, Didier Deschamps de « menteur » au sujet de la gestion de la blessure de Karim Benzema lors de la Coupe du Monde 2022. Le sélectionneur des Bleus, qui sera présent à l’audience aux côtés de l’ancien médecin et de l’officier de sécurité de l’équipe de France, va réclamer une sanction pour le moins originale.

En effet, Didier Deschamps exige un euro symbolique pour son préjudice moral ainsi que la lecture, à l’antenne sur RMC, d’un texte reconnaissant la décision de justice. Daniel Riolo juge cette procédure disproportionnée et estime qu’un contexte d’« apaisement » aurait été préférable, alors que Deschamps entame la dernière année de son mandat à la tête des Bleus. Le tribunal de Paris devra trancher si les propos du journaliste relèvent de la diffamation ou de la critique légitime dans un débat public très médiatisé.