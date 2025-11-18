OM : Pablo Longoria lance un message aux supporters

Malgré une dernière victoire face à Brest, l’OM a vécu des dernières semaines plus compliquées après un bon début de saison. Comme souvent, les dirigeants essayent de jouer sur la fibre chauvine et le fameux "seuls contre tous". C’est encore le fond du message de Pablo Longoria sur Linkedin, réseau social qu’il affectionne de plus en plus pour livrer ses impressions ou donner la marche à suivre. «Hier (lundi), j’ai marché dans les couloirs encore vides de notre futur siège social, en plein cœur de Marseille. Parmi le bruit du chantier et les espaces encore à dessiner, une conviction s’est imposée : l’OM avance avec clarté et vision, démarre le président marseillais. Ce nouveau siège n’est pas un simple déménagement. C’est une étape structurante vers le club que nous voulons être : un OM moderne, organisé, aligné sur les standards européens et fidèle à son identité. Un symbole fort : un OM ancré dans Marseille, ouvert vers l’avenir. Je le voulais aussi pour notre performance sportive et médiatique : permettre au Centre RLD de se consacrer exclusivement au terrain, et poser les bases d’un pôle média plus solide, plus puissant, plus digital à la hauteur de notre ambition.»

Il en profite pour réclamer l’unité autour du club pour les semaines à venir. «Nous savons aussi que, depuis longtemps, un certain environnement autour du club se nourrit de la division, de la polémique et de l’exagération, en transformant chaque détail en conflit. Nous choisissons une autre voie : celle de la sérénité, du professionnalisme et de la construction. Une relation plus mature avec notre environnement. Un leadership qui avance au lieu de réagir. Dans un club qui vise la Champions League, l’essentiel est clair : stabilité, méthode, calme, concentration et excellence dans chaque décision, poursuit le dirigeant espagnol. Cette saison, nous nous appuyons sur trois bases simples : leadership, positivité et enthousiasme. Nous avons du talent sur le terrain. Nous avons du talent en dehors du terrain. Et si nous avançons unis, rien de l’extérieur ne peut nous déstabiliser. Ma visite m’a rappelé une vérité fondamentale : un club se construit avec du temps, de la cohérence et une vision qui ne dépend pas des émotions du moment. Le chemin est long. Il demande rigueur, continuité et ambition. Mais nous avançons dans la bonne direction. Et nous avançons ensemble.»