Arsenal : Viktor Gyökeres invité à perdre du poids

Après de longues négociations, Viktor Gyökeres a posé ses valises à Londres cet été. Recruté pour 75 M€ par Arsenal, le Suédois n’a pas encore donné la pleine mesure de son talent chez les Gunners. Dans les colonnes de Marca, Stefan Schwarz (56 ans), ancien du club anglais et de Benfica, a été invité à s’exprimer sur le cas du buteur de 27 ans. Et selon lui, Gyökeres doit perdre du poids.

«Viktor Gyökeres n’a pas bénéficié d’une préparation d’avant-saison adéquate, et le temps de jeu est crucial. Il faut ces six semaines pour interagir avec ses coéquipiers, comprendre leurs déplacements. Quand un milieu de terrain vous fait une passe, il suffit de le regarder dans les yeux pour savoir où il va la placer. C’est une relation qui se construit avec le temps, et au football, tout se joue sur des détails. Dennis Bergkamp était le meilleur dans ce domaine. Gyökeres est un joueur puissant et physique, doté d’une bonne finition des deux pieds… J’espère qu’il commencera à créer et à marquer des buts, qu’il enchaînera les bonnes performances pour prendre de l’élan et qu’il perdra du poids, devenant un peu plus léger, car c’est un joueur imposant. Je pense que cela l’aiderait.» Un conseil inattendu…