EdF : Florian Thauvin pré-convoqué chez les Bleus

De retour en Ligue 1 quatre ans après avoir quitté l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin (32 ans) fait le bonheur du RC Lens. Buteur à deux reprises en championnat, le milieu offensif réalise un bon come-back et il s’est même permis de croire en un retour en bleu.

« Moi aussi, j’aimerais bien. Quand on travaille, on met énormément de choses en place au quotidien, et quand on est performant, on a envie de rêver. C’est quelque chose qui se mérite. Après, ce n’est pas à moi de le dire ». Eh bien selon RMC Sport, le champion du monde 2018 a été pré-convoqué pour le prochain rassemblement de l’équipe de France en vue des matches contre l’Azerbaïdjan et l’Islande. Reste à savoir si le Lensois figurera dans la liste que Didier Deschamps dévoilera le jeudi 2 octobre.