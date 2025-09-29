Menu Rechercher
Commenter 24
Ligue 1

EdF : Florian Thauvin pré-convoqué chez les Bleus

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Florian Thauvin célèbre un but avec Lens @Maxppp

De retour en Ligue 1 quatre ans après avoir quitté l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin (32 ans) fait le bonheur du RC Lens. Buteur à deux reprises en championnat, le milieu offensif réalise un bon come-back et il s’est même permis de croire en un retour en bleu.

La suite après cette publicité

« Moi aussi, j’aimerais bien. Quand on travaille, on met énormément de choses en place au quotidien, et quand on est performant, on a envie de rêver. C’est quelque chose qui se mérite. Après, ce n’est pas à moi de le dire ». Eh bien selon RMC Sport, le champion du monde 2018 a été pré-convoqué pour le prochain rassemblement de l’équipe de France en vue des matches contre l’Azerbaïdjan et l’Islande. Reste à savoir si le Lensois figurera dans la liste que Didier Deschamps dévoilera le jeudi 2 octobre.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (24)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lens
France
Florian Thauvin

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lens Logo Lens
France Flag France
Florian Thauvin Florian Thauvin
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier