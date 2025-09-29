Ligue 2 : le Red Star enchaîne à Boulogne

Le Red Star est allé s’imposer sur la pelouse de Boulogne (1-2) lors de la 8e journée de Ligue 2. Les visiteurs ont ouvert le score très tôt par Giovanni Haag à la 9e minute, mais Boulogne a rapidement réagi deux minutes plus tard grâce à une réalisation de Gabin Capuano, relançant immédiatement le suspense.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Red Star 16 8 +6 5 1 2 14 8 17 Boulogne 6 8 -5 2 0 6 6 11

En seconde période, le Red Star a repris l’avantage à la 64e minute par l’intermédiaire de Dylan Durivaux. Malgré quelques tentatives de Boulogne pour égaliser, les Parisiens ont tenu bon et repartent avec trois points importants dans la course au classement.