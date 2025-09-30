LdC : le groupe du PSG pour affronter le Barça
Le PSG se déplace à Barcelone mercredi soir pour le compte de la 2e journée de la Ligue des Champions. Un PSG affaibli par les blessures, qui comptera de nombreux absents pour ce choc. En effet, dans le groupe retenu par Luis Enrique pour cette rencontre, pas de trace d’Ousmane Dembélé, de Désiré Doué, de Marquinhos ou encore de Khvicha Kvaratskhelia.
Les bonnes nouvelles existent toutefois, avec le retour de João Neves, et la présence de Vitinha. Luis Enrique devra malgré tout bricoler un onze compétitif pour ce match de prestige. Il emmène aussi avec lui plusieurs jeunes du centre de formation, comme Ndjantou et Jangeal.
Le groupe du PSG :
2 - Hakimi
4 - Beraldo
6 - Zabarnyi
8 - Fabian
9 - G. Ramos
17 - Vitinha
19 - Lee Kang-In
21 - L. Hernandez
24 - Mayulu
25 - Nuno Mendes
29 - Barcola
30 - Chevalier
33 - Zaïre-Emery
39 - Safonov
41 - Jangeal
47 - Ndjantou
49 - Mbaye
51 - Pacho
87 - J. Neves
89 - Renato Marin
En savoir plus sur
PSG, Real Madrid, Lamine Yamal : le rapport désespérant de la FIFPRO sur les calendriers et la santé des joueurs
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer