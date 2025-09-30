LdC : le groupe du PSG pour affronter le Barça

Le PSG se déplace à Barcelone mercredi soir pour le compte de la 2e journée de la Ligue des Champions. Un PSG affaibli par les blessures, qui comptera de nombreux absents pour ce choc. En effet, dans le groupe retenu par Luis Enrique pour cette rencontre, pas de trace d’Ousmane Dembélé, de Désiré Doué, de Marquinhos ou encore de Khvicha Kvaratskhelia.

Les bonnes nouvelles existent toutefois, avec le retour de João Neves, et la présence de Vitinha. Luis Enrique devra malgré tout bricoler un onze compétitif pour ce match de prestige. Il emmène aussi avec lui plusieurs jeunes du centre de formation, comme Ndjantou et Jangeal.

Le groupe du PSG :

2 - Hakimi

4 - Beraldo

6 - Zabarnyi

8 - Fabian

9 - G. Ramos

17 - Vitinha

19 - Lee Kang-In

21 - L. Hernandez

24 - Mayulu

25 - Nuno Mendes

29 - Barcola

30 - Chevalier

33 - Zaïre-Emery

39 - Safonov

41 - Jangeal

47 - Ndjantou

49 - Mbaye

51 - Pacho

87 - J. Neves

89 - Renato Marin