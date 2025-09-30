OM - Ajax Amsterdam : les compositions probables

Ce soir, l’Orange Vélodrome va jouer son rôle de douzième homme à l’occasion de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’Ajax Amsterdam comptant pour la deuxième journée de la phase de ligue de l’UEFA Champions League. Prêts à encourager leur équipe comme à leur habitude, les fans olympiens comptent donner encore plus de la voix pour cette première affiche de C1 à domicile. Ce dont est conscient John Heitinga, l’entraîneur de la formation néerlandaise. « Je n’ai jamais joué ici, mais je suis curieux. J’en ai beaucoup entendu parler. Bolo Zenden m’a dit que ça pouvait chauffer ici. On sera là, concentré et bien conscient que l’OM aura un douzième homme.»

La suite après cette publicité

En ce qui concerne les onze qui seront sur la pelouse au coup d’envoi, une grosse tendance se dégage ce mardi. D’autant que Roberto De Zerbi doit composer sans Geoffrey Kondogbia et Hamed Junior Traoré (blessés). Ulisses Garcia, Neal Maupay et Pol Lirola, eux, ne sont pas inscrits dans la liste de l’OM en Ligue des Champions. Ainsi, le technicien italien devrait opter pour un 4-2-3-1. Sans surprise, Geronimo Rulli, étincelant il y a deux semaines face au Real Madrid, gardera les cages marseillaises. Devant lui, la ligne de 4 défenseurs sera composée, de gauche à droite, d’Emerson, de Facundo Medina, de Nayef Aguerd et de Benjamin Pavard. Un temps incertain, Leonardo Balerdi, lui, devrait débuter la rencontre sur le banc.

L’OM compte sur son 12e homme ce soir

Pour remporter la bataille du milieu, Pierre-Emile Højbjerg et Matt O’Riley feront la paire. Le trio composé de Timothy Weah, Angel Gomes et Mason Greenwood aura pour mission de soutenir l’attaquant de pointe. Et c’est Pierre-Emerick Aubameyang qui a la préférence de RDZ. Amine Gouiri, lui, devrait être remplaçant malgré le soutien de son entraîneur qui a avoué compter sur lui. Une équipe qui a donc fière allure et qui compte bien s’imposer devant son public ce soir. Mais il faudra prendre le dessus sur une formation de l’Ajax qui ne compte pas faire figuration ce soir. Pour cette rencontre, John Heitinga ne pourra pas compter sur 4 joueurs actuellement blessés, dont l’expérimenté Wout Weghorst.

La suite après cette publicité

Le coach néerlandais devrait ainsi miser sur un 4-3-3 ce soir. Pour garder les buts de son équipe, il comptera sur Vitezslav Jaros ainsi que son quatuor défensif composé d’Owen Wijndal, de Youri Baas, de Ko Itakura et d’Anton Gaaei. Dans le cœur du jeu, Kenneth Taylor, le capitaine Davy Klaassen et Steven Berghuis auront fort à faire. Idem devant avec Mika Godts et Raul Moro qui auront pour objectif de soutenir Oscar Gloukh. Les deux formations sont prêtes à en découdre dans un Orange Vélodrome qui promet d’être bouillant et de faire le plein ce soir lors de ce deuxième acte de la Ligue des Champions. Une rencontre à suivre en direct sur notre site en live commenté à partir de 21 heures.