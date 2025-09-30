Prono
Match Marseille - Ajax en direct commenté
2e journée de Ligue des Champions UEFA - mardi 30 septembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Marseille et Ajax (Ligue des Champions UEFA, 2e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de Ligue des Champions UEFA entre Marseille et Ajax. Ce match aura lieu le mardi 30 septembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Marseille et Ajax en France ?
Le match est à suivre en direct le 30 septembre 2025 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.
- Où voir le match Marseille Ajax en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Marseille et Ajax ?
Olympique de Marseille : le coach R. De Zerbi a choisi une formation en 4-2-3-1 : G. Rulli, Emerson, F. Medina, N. Aguerd, B. Pavard, A. Vermeeren, M. O'Riley, Igor Paixão, B. Nadir, M. Greenwood, P. Aubameyang.
Ajax Amsterdam : de son côté, l'équipe dirigée par J. Heitinga évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : V. Jaroš, O. Wijndal, Y. Baas, K. Itakura, Lucas Rosa, K. Taylor, Y. Regeer, D. Klaassen, M. Godts, O. Gloukh, S. Berghuis.
- Qui arbitre le match Marseille Ajax ?
Anthony Taylor est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Marseille Ajax ?
Marseille accueille le match au Orange Vélodrome.
- Quelle est la date et l'heure du match Marseille Ajax ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 30 septembre 2025, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué des buts pour Marseille ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Marseille : Igor Paixão 6' 13', M. Greenwood 26'.