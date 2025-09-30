Menu Rechercher
3 - 0
31'
Ligue des Champions UEFA 2025/2026 2e journée
Marseille
3 - 0
31'
Ajax
Temps forts
26'
3 - 0
M. Greenwood (PD P. Aubameyang)
13'
2 - 0
Igor Paixão
6'
1 - 0
Igor Paixão (PD P. Aubameyang)
Classement live 9 Marseille 3 35 Ajax 0
Possession 55% Ajax Marseille
Tirs 4 0 0 4 0 0
Grosses occasions créées 100% Marseille 1 Ajax 0
Compositions Marseille 4-2-3-1 Ajax 4-3-3
Stats joueurs

Grosses occasions créées
#1 Logo Marseille Pierre-Emerick Aubameyang 1
Tirs (%)
#1 Logo Marseille Igor Paixão 2/2 100% #2 Logo Marseille Mason Greenwood 2/2 100%
Fautes subies
#1 Logo Ajax Amsterdam Kenneth Taylor 2 #2 Logo Ajax Amsterdam Lucas Rosa 2
Interceptions
#1 Logo Marseille Nayef Aguerd 2

Analyse avant-match

Probabilité de victoire
52% 37% 11%
Série en cours
V
V
D
V
D
V
N
D
V
N
Rencontres précédentes
33% 1 Victoire 67% 2 Nuls 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Leonardo Balerdi Leonardo Balerdi Blessure à la cuisse Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Inconnu Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Blessure au mollet Hamed Junior Traorè Hamed Junior Traorè Blessure à la cuisse Timothy Weah Timothy Weah Inconnu Darryl Bakola Darryl Bakola Blessure au genou
Kasper Dolberg Kasper Dolberg Douleur abdominale Wout Weghorst Wout Weghorst Inconnu Davy Klaassen Davy Klaassen Maladie Branco van den Boomen Branco van den Boomen Blessure au dos

Jonathan 21:16 Et faut pas avoir peur de mettre des buts si on a la possibilité, la différence de but c'est important en LdC depuis le nouveau format
Match Marseille - Ajax en direct commenté

2e journée de Ligue des Champions UEFA - mardi 30 septembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Marseille et Ajax (Ligue des Champions UEFA, 2e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de Ligue des Champions UEFA entre Marseille et Ajax. Ce match aura lieu le mardi 30 septembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Marseille et Ajax.

Arbitres

Anthony Taylor arbitre principal
0.3
2.3
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
Adam Nunn arbitre assistant
Gary Beswick arbitre assistant
John Brooks quatrième arbitre
Carlos del Cerro Grande arbitre VAR
Michael Salisbury arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Orange Vélodrome Marseille
Orange Vélodrome
  • Année de construction : 1937
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 67394
  • Affluence moyenne : 39914
  • Affluence maximum : 66312
  • % de remplissage : 59

Match en direct

Date 30 septembre 2025 21:00
Compétition Ligue des Champions UEFA
Saison 2025/2026
Phase Phase de Ligue - journée 2
Diffusion CANAL+ FOOT
Code OM-AJX
Zone Europe
Équipe à domicile Olympique de Marseille
Équipe à l'extérieur Ajax Amsterdam
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Marseille et Ajax en France ?

Le match est à suivre en direct le 30 septembre 2025 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.

Où voir le match Marseille Ajax en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Marseille et Ajax ?

Olympique de Marseille : le coach R. De Zerbi a choisi une formation en 4-2-3-1 : G. Rulli, Emerson, F. Medina, N. Aguerd, B. Pavard, A. Vermeeren, M. O'Riley, Igor Paixão, B. Nadir, M. Greenwood, P. Aubameyang.

Ajax Amsterdam : de son côté, l'équipe dirigée par J. Heitinga évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : V. Jaroš, O. Wijndal, Y. Baas, K. Itakura, Lucas Rosa, K. Taylor, Y. Regeer, D. Klaassen, M. Godts, O. Gloukh, S. Berghuis.

Qui arbitre le match Marseille Ajax ?

Anthony Taylor est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Marseille Ajax ?

Marseille accueille le match au Orange Vélodrome.

Quelle est la date et l'heure du match Marseille Ajax ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 30 septembre 2025, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué des buts pour Marseille ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Marseille : Igor Paixão 6' 13', M. Greenwood 26'.

