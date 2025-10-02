OM : la prémonition de Roberto De Zerbi face à l’Ajax

La nette victoire de l’OM contre l’Ajax (4-0), mardi lors de la 2e journée de la Ligue des Champions, porte la marque de Roberto De Zerbi et de ses choix tactiques. Selon RMC Sport, l’entraîneur marseillais avait insisté, dès les séances vidéo, sur l’importance d’être agressif dans le pressing et patient à la récupération, tout en misant sur la vitesse de ses attaquants pour faire la différence en transition.

Un plan parfaitement exécuté sur le terrain, puisque deux des quatre buts marseillais sont venus de récupérations hautes : l’un de Mason Greenwood, l’autre d’Igor Paixão, après une interception d’Arthur Vermeeren à 25 mètres du but. De Zerbi avait promis à ses joueurs que l’Ajax souffrirait à la perte de balle, et le match lui a donné raison. La vitesse et l’intensité marseillaises ont étouffé les Néerlandais, permettant à l’OM de parfaitement lancer sa campagne européenne, après une première défaite contre le Real Madrid.