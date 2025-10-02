Menu Rechercher
Ligue des Champions

Les mots très forts de Samir Nasri sur la victoire du PSG

Samir Nasri @Maxppp
Barcelone 1-2 PSG

Le PSG a frappé un grand coup en Ligue des Champions en s’imposant face au FC Barcelone ce mercredi soir à Montjuic. Déjà vainqueurs de l’édition précédente, les Parisiens confirment leur statut de favoris et envoient un message fort à toute l’Europe. Face à un Barça dépassé par moments, Paris a su imposer son rythme, sa puissance collective et son efficacité dans les transitions pour s’offrir une victoire précieuse dans la course au titre, notamment grâce à un but de Ramos en toute fin de match.

Consultant pour Canal+, Samir Nasri n’a pas manqué de souligner l’écart entre les deux équipes. Pour l’ancien joueur de Manchester City et Chelsea, le score n’est pas représentatif de la domination parisienne : « je trouve que le 2-1 n’est pas assez sévère. En seconde mi-temps, il n’y a pas eu match, le PSG a dominé de la tête et des épaules. Ils les ont asphyxiés, ils ont eu les meilleures occasions. » Une analyse qui reflète l’impression générale : Paris aurait pu alourdir le score et s’affirmer encore davantage, notamment si Barcola n’avait pas péché dans la finition.

