Ligue des Champions : Manchester City est fou de rage après le nul contre Monaco

Alors que (presque) toute la planète foot avait les yeux rivés sur Barcelone et ce choc entre le Barça et le Paris Saint-Germain, on avait d’autres rencontres intéressantes mercredi soir. L’AS Monaco accueillait ainsi Manchester City à la maison, et les Asémistes ont obtenu un résultat plus que satisfaisant, tenant en échec un des favoris pour le titre (2-2). Malgré un doublé d’Erling Haaland et une grosse domination de la bande de PhilFoden, un but d’Eric Dier sur penalty est venu offrir un point précieux au club du Rocher, qui se refait après son humiliation face à Bruges (4-1).

Et cette fin de match a été très chaude. Lorsque Jesus Gil Manzano est allé consulter la VAR afin de revoir l’action du penalty - un pied haut de Nico Gonzalez dans sa surface qui a touché Dier au visage - de nombreux joueurs et membres du staff cityzen se sont montrés particulièrement virulents et ont vivement fait savoir à l’arbitre espagnol qu’il n’y avait pas, selon eux, de penalty.

Guardiola l’a très mauvaise

Résultat des courses, l’arbitre a sorti un jaune à Bernardo Silva, mais surtout deux rouges, expulsant deux membres du staff de Pep Guardiola. De quoi rendre encore plus fous de rage les membres de la délégation mancunienne, et après le match, en conférence de presse, le coach des Skyblues, amer, s’est fendu d’un simple commentaire : « je n’ai rien à dire aux arbitres espagnols. Nous avons fait un bon match ».

En zone mixte, il a été un peu plus vocal : « on concède un penalty où Nico touche le ballon d’abord et où il n’y a aucune mauvaise intention. Mais c’est comme ça… ». Erling Haaland lui était un peu plus mesuré : « je ne l’ai pas vu. Je ne sais pas, si vous donnez un coup de pied au visage de quelqu’un, je suppose que c’est un penalty ». Mais ce qui est sûr, c’est qu’à Manchester (8e place au classement de la phase de Ligue), on attendait bien plus qu’un simple point du nul lors de ce déplacement dans la Principauté…