La liste du Maroc avec Aguerd et Hakimi

Ce jeudi, Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc, a dévoilé la liste des joueurs retenus pour ce rassemblement du mois d’octobre. Le coach des Lions de l’Atlas a fait appel à 26 joueurs pour affronter le Bahreïn (amical, 9 octobre) et le Congo (éliminatoire de la Coupe du Monde 2026 zone Afrique, 14 octobre).

Parmi eux, on retrouve notamment le Parisien Achraf Hakimi et le Madrilène Brahim Diaz. Auteur de bons débuts sous le maillot de l’OM, Nayef Aguerd est également de la partie, tout comme le Lillois Hamza Igamane.