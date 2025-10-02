Menu Rechercher
La liste du Maroc avec Aguerd et Hakimi

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Nayef Aguerd à l'OM @Maxppp

Ce jeudi, Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc, a dévoilé la liste des joueurs retenus pour ce rassemblement du mois d’octobre. Le coach des Lions de l’Atlas a fait appel à 26 joueurs pour affronter le Bahreïn (amical, 9 octobre) et le Congo (éliminatoire de la Coupe du Monde 2026 zone Afrique, 14 octobre).

Équipe du Maroc
لائحة المنتخب الوطني المستدعاة للمباراتين أمام منتخبي البحرين و جمهورية الكونغو

🔛 Here is the list of players called up for the two fixtures against Bahrain 🇧🇭 and Congo 🇨🇬

#DimaMaghrib 🇲🇦
Parmi eux, on retrouve notamment le Parisien Achraf Hakimi et le Madrilène Brahim Diaz. Auteur de bons débuts sous le maillot de l’OM, Nayef Aguerd est également de la partie, tout comme le Lillois Hamza Igamane.

