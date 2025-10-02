LdC : le Barça encore privé du Camp Nou

Le FC Barcelone ne jouera pas encore au Camp Nou. Alors que le club catalan fait tout son possible pour retrouver son enceinte mythique, l’UEFA l’avait déjà rétorqué pour le choc face au PSG. Les Blaugranas ne seront d’ailleurs pas autorisés à y disputer leur troisième match de Ligue des Champions face à l’Olympiacos. Les Culés ont officialisé la nouvelle sur leur site officiel.

« Le FC Barcelone annonce que le troisième match de la phase de groupes de la Ligue des Champions, prévu le mardi 21 octobre à 18h45 contre l’Olympiacos, se disputera au stade olympique Lluís Companys. Le Club continue de travailler pour obtenir les autorisations administratives nécessaires à l’ouverture du Spotify Camp Nou dans les prochains jours. Dans ce cadre, le FC Barcelone travaille sur les nouvelles modifications que la mairie de Barcelone a communiquées au Club la semaine dernière. Le FC Barcelone remercie ses membres, ses supporters et ses supportrices pour leur compréhension et leur soutien dans un processus aussi complexe et passionnant que le retour au nouveau Spotify Camp Nou. »