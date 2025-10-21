Menu Rechercher
6 - 1
81'
Ligue des Champions UEFA 2025/2026 3e journée
Barcelone
6 - 1
MT : 2-0
81'
Olympiakos
Regarder en direct sur CANAL+ FOOT
Temps forts
79'
6 - 1
M. Rashford (PD Pedri)
76'
5 - 1
Fermín López (PD R. Bardghji)
74'
4 - 1
M. Rashford (PD Baldé)
68'
3 - 1
Lamine Yamal (SP)
57'
S. Hezze
54'
2 - 1
(SP) A. El Kaabi
mi-temps
2 - 0
39'
2 - 0
Fermín López (PD Dro Fernández)
7'
1 - 0
Fermín López
Voir le live commenté
Côtes du match 1 1.16 N 7.00 2 12.0 parionssport 100€ Bonus
Classement live 3 Barcelone 6 32 Olympiakos 1
Possession 72% Barcelone Olympiakos
Tirs 13 6 3 7 2 5
Grosses occasions créées 75% Barcelone 3 Olympiakos 1
Compositions Barcelone 4-2-3-1 Olympiakos 4-2-3-1
La suite après cette publicité

Prono

Qui va gagner ?
BAR
NUL
OLY
1 1.16 N 7 2 12
539 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Barcelone Pedro Fernández Sarmiento 1 #2 Logo Barcelone Roony Bardghji 1 #3 Logo Barcelone Lamine Yamal 1
Tirs (%)
#1 Logo Barcelone Fermín 4/4 100% #2 Logo Barcelone Marcus Rashford 2/4 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Olympiakos Pirée Daniel Podence 4 #2 Logo Barcelone Lamine Yamal 4 #3 Logo Barcelone Alejandro Baldé 3
Fautes subies
#1 Logo Barcelone Marcus Rashford 3 #2 Logo Barcelone Marc Casadó 3 #3 Logo Barcelone Lamine Yamal 2
Dépossédé du ballon
#1 Logo Barcelone Fermín 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Olympiakos Pirée João Costa 10/11 91% #2 Logo Olympiakos Pirée Panos Retsos 5/7 71% #3 Logo Barcelone Jules Koundé 5/7 71%
Interceptions
#1 Logo Olympiakos Pirée Daniel Podence 2 #2 Logo Olympiakos Pirée João Costa 2 #3 Logo Olympiakos Pirée Dani García 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Olympiakos Pirée João Costa 2/2 100% #2 Logo Barcelone Jules Koundé 5/6 83% #3 Logo Olympiakos Pirée Ayoub El Kaabi 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Barcelone Marcus Rashford 0/5 0% #2 Logo Olympiakos Pirée Dani García 0/5 0% #3 Logo Olympiakos Pirée Diogo André Santos Nascimento 0/5 0%
Dribbles subis
#1 Logo Olympiakos Pirée Francisco Ortega 3 #2 Logo Barcelone Marc Casadó 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Olympiakos Pirée Lorenzo Pirola 0/3 0% #2 Logo Olympiakos Pirée Santiago Hezze 0/2 0% #3 Logo Barcelone Pau Cubarsí 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Barcelone Alejandro Baldé 46/49 94% #2 Logo Barcelone Eric García 60/64 94% #3 Logo Barcelone Pedri 70/75 93%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Barcelone Pedri 23

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
60% 35% 6%
Série en cours
V
D
D
V
V
D
N
D
D
V
Rencontres précédentes
50% 1 Victoire 50% 1 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Joan García Joan García Blessure au genou Ferran Torres Ferran Torres Ischio-jambiers Robert Lewandowski Robert Lewandowski Ischio-jambiers Pau Cubarsí Pau Cubarsí Blessure au genou Dani Olmo Dani Olmo Blessure au mollet Raphinha Raphinha Ischio-jambiers Gavi Gavi Blessure au genou Alejandro Baldé Alejandro Baldé Ischio-jambiers

Top commentaires

BELLOUL 20:18 Je ne suis pas franchement content de l'arbitrage, ce soir, je le trouve un peu trop partial pour le Barça. J'aime beaucoup le Barça mais j'aime encore plus la vérité et la justice. Si je suis supporter de l'Olympiakos je hurlerai "au scandale !!!!!". Je ne suis pas emballé par mon Barça ! 2 Répondre
Voir tous les commentaires (77)

Match Barcelone - Olympiakos en direct commenté

3e journée de Ligue des Champions UEFA - mardi 21 octobre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Barcelone et Olympiakos (Ligue des Champions UEFA, 3e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Ligue des Champions UEFA entre Barcelone et Olympiakos. Ce match aura lieu le mardi 21 octobre 2025 à 18:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Barcelone et Olympiakos.

On en parle

Arbitres

Urs Schnyder arbitre principal
0
2.5
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Marco Zürcher arbitre assistant
Benjamin Zürcher arbitre assistant
Lukas Fähndrich quatrième arbitre
Ivan Bebek arbitre VAR
Fedayi San arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Estadi Olímpic Lluís Companys Barcelona
Estadi Olímpic Lluís Companys
  • Année de construction : 1929
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 55926
  • Affluence moyenne : 31155
  • Affluence maximum : 50319
  • Affluence minimum : 2852
  • % de remplissage : 62

Match en direct

Date 21 octobre 2025 18:45
Compétition Ligue des Champions UEFA
Saison 2025/2026
Phase Phase de Ligue - journée 3
Diffusion CANAL+ FOOT
Code BAR-OLY
Zone Europe
Équipe à domicile FC Barcelone
Équipe à l'extérieur Olympiakos Pirée
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Barcelone et Olympiakos en France ?

Le match est à suivre en direct le 21 octobre 2025 à 18:45 sur CANAL+ FOOT.

Où voir le match Barcelone Olympiakos en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Barcelone et Olympiakos ?

FC Barcelone : le coach H. Flick a choisi une formation en 4-2-3-1 : W. Szczęsny, Baldé, Pau Cubarsí, Eric García, J. Koundé, Pedri, Marc Casadó, Fermín López, Dro Fernández, Lamine Yamal, M. Rashford.

Olympiakos Pirée : de son côté, l'équipe dirigée par José Luis Mendilibar évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : K. Tzolakis, F. Ortega, L. Pirola, P. Retsos, Costinha, Dani García, S. Hezze, Daniel Podence, Chiquinho, Gelson Martins, A. El Kaabi.

Qui arbitre le match Barcelone Olympiakos ?

Urs Schnyder est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Barcelone Olympiakos ?

Barcelona accueille le match au Estadi Olímpic Lluís Companys.

Quelle est la date et l'heure du match Barcelone Olympiakos ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 21 octobre 2025, coup d'envoi 18:45.

Qui a marqué des buts pour Barcelone ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Barcelone : Fermín López 7' 39' 76', Lamine Yamal 68' (sp.), M. Rashford 74' 79'.

Qui a marqué le but pour Olympiakos ?

Un seul but a été inscrit pour Olympiakos par A. El Kaabi 54' (sp.).

Top commentaires

BELLOUL 20:18 Je ne suis pas franchement content de l'arbitrage, ce soir, je le trouve un peu trop partial pour le Barça. J'aime beaucoup le Barça mais j'aime encore plus la vérité et la justice. Si je suis supporter de l'Olympiakos je hurlerai "au scandale !!!!!". Je ne suis pas emballé par mon Barça ! 2 Répondre
Voir tous les commentaires (77)
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier