Match Barcelone - Olympiakos en direct commenté
3e journée de Ligue des Champions UEFA - mardi 21 octobre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Barcelone et Olympiakos (Ligue des Champions UEFA, 3e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Ligue des Champions UEFA entre Barcelone et Olympiakos. Ce match aura lieu le mardi 21 octobre 2025 à 18:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Barcelone et Olympiakos.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Barcelone et Olympiakos en France ?
Le match est à suivre en direct le 21 octobre 2025 à 18:45 sur CANAL+ FOOT.
- Où voir le match Barcelone Olympiakos en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Barcelone et Olympiakos ?
FC Barcelone : le coach H. Flick a choisi une formation en 4-2-3-1 : W. Szczęsny, Baldé, Pau Cubarsí, Eric García, J. Koundé, Pedri, Marc Casadó, Fermín López, Dro Fernández, Lamine Yamal, M. Rashford.
Olympiakos Pirée : de son côté, l'équipe dirigée par José Luis Mendilibar évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : K. Tzolakis, F. Ortega, L. Pirola, P. Retsos, Costinha, Dani García, S. Hezze, Daniel Podence, Chiquinho, Gelson Martins, A. El Kaabi.
- Qui arbitre le match Barcelone Olympiakos ?
Urs Schnyder est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Barcelone Olympiakos ?
Barcelona accueille le match au Estadi Olímpic Lluís Companys.
- Quelle est la date et l'heure du match Barcelone Olympiakos ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 21 octobre 2025, coup d'envoi 18:45.
- Qui a marqué des buts pour Barcelone ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Barcelone : Fermín López 7' 39' 76', Lamine Yamal 68' (sp.), M. Rashford 74' 79'.
- Qui a marqué le but pour Olympiakos ?
Un seul but a été inscrit pour Olympiakos par A. El Kaabi 54' (sp.).