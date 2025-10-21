FC Barcelone - Olympiakos : les compositions officielles

Ce mardi, c’est le début de la 3e journée de la Ligue des Champions 2025/2026 avec un duel entre le FC Barcelone et l’Olympiakos. À domicile, les Blaugranas s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Wojciech Szczesny dans les cages derrière Jules Koundé, Eric Garcia, Pau Cubarsi et Alejandro Baldé. Le milieu de terrain est assuré par Pedri, Marc Casadó et Dro Fernandez. Devant, Marcus Rashord est accompagné par Lamine Yamal et Fermin Lopez.

De leur côté, les Grecs s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Kostas Tzolakis qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Costinha, Panos Retsos, Lorenzo Pirola et Francisco Ortega. Dani Garcia et Santiago Hezze composent l’entrejeu. En pointe, Ayoub El Kaabi est soutenu par Gelson Martins, Chiquinho et Daniel Podence.

Les compositions

FC Barcelone : Szczesny - Koundé, Garcia, Cubarsi, Baldé - Pedri, Casado - Yamal, Dro, Fermin - Rashford

Olympiakos : Tzolakis - Costinha, Retsos, Pirola, Ortega - Garcia, Hezze - Martins, Chiquinho, Podence - El Kaabi

