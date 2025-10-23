FC Barcelone : Lamine Yamal s’est vexé !

À quelques jours du Clasico, la tension monte d’un cran chaque jour à Madrid et à Barcelone. Chez les Culés, la victoire 6-1 face à l’Olympiacos a fait du bien aux têtes blaugranas. Elle a aussi permis à Lamine Yamal (18 ans) de faire passer ses messages. De retour à la compétition après de nouveaux pépins physiques au pubis survenus après le choc face au Paris Saint-Germain, le numéro 10 catalan s’est distingué en célébrant son penalty transformé. En clair, l’Espagnol a invité les gens parlant énormément sur lui à se taire.

Pourquoi cette réaction ? Suiveur du Barça pour l’émission El Chiringuito, José Alvarez a donné son explication. « Il n’est pas en colère, mais il est agacé. Dernièrement, et plus que jamais. Il reçoit des critiques au niveau professionnel. On me dit que Lamine s’en fiche qu’on parle de sa coupe de cheveux, de ses vêtements, etc. Mais ça l’agace qu’on insinue qu’il est peu professionnel. Par exemple, son retard avec Flick (avant le match face au PSG, ndlr), d’aller dans un hélicoptère, dire qu’il ne prend pas soin de lui. Il fait attention à lui, il a un physiothérapeute. Avec la sélection nationale, il a forcé pour jouer même en étant blessé. Il s’agace qu’on remette en question son professionnalisme. Il ne répondra pas par les mots, mais en marquant des buts, comme il sait le faire. »

Il veut répondre sur le terrain

Lamine Yamal mettra-t-il un terme à ces critiques ce week-end face au Real Madrid ? Nul ne le sait encore, mais il est vrai que la pépite culé a beaucoup fait parler d’elle ces dernières semaines. Pour rappel, certains médias espagnols ont affirmé qu’il était arrivé en retard lors de la séance d’activation le matin du match face au PSG. Hansi Flick aurait prévu de le sanctionner en le faisant débuter la rencontre de C1 sur le banc… avant que ses dirigeants lui ordonnent de titulariser Lamine Yamal pour ce choc planétaire. Une version que le club et Flick ont depuis démentie.

Enfin, le joueur blaugrana a également fait polémique en raison de sa vie privée. La presse locale adore parler de ses fêtes et de sa romance avec la chanteuse Nicky Nicole. Dernièrement, une escapade en hélicoptère en amoureux pendant la trêve internationale a fait parler. Une vie privée menée tambour battant que beaucoup estiment peu compatible avec le très haut niveau. Lamine Yamal a donc pris la mouche et veut désormais faire taire ses détracteurs sur le terrain. Kylian Mbappé et sa bande sont prévenus !