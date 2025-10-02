Équipe de France : Mateta, Thauvin, Nkunku… Didier Deschamps justifie ses choix forts

Le chrono tourne et chaque trêve rapproche l’équipe de France du grand rendez-vous. À peine un mois après leurs deux victoires obtenues face à l’Ukraine (0-2) et l’Islande au Parc des Princes (2-1), les Bleus remontent déjà sur scène. En vue de la Coupe du Monde 2026, ils affronteront l’Azerbaïdjan, le 10 octobre au Parc des Princes, puis l’Islande, là-bas.

Ce jeudi, Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour ces deux rencontres, et elle contient quelques surprises, à commencer par la présence de Jean-Philippe Mateta. Fréquemment pré-sélectionné depuis les Jeux olympiques, l’attaquant de Crystal Palace surfe sur sa bonne dynamique avec 16 buts marqués en Premier League depuis la saison dernière. «Mateta ? C’est son profil, il n’est pas tout jeune, mais c’est la première fois qu’il est avec nous, explique Deschamps. Il a connu les équipes de jeunes, il a une capacité à marquer des buts, évidemment que ça peut être lié à la blessure de Marcus (Thuram)… mais il a un profil intéressant, il fait de bonnes choses depuis un moment, notamment avec l’équipe olympique, et il fait partie des pré-listes depuis un moment.»

Akliouche rappelé, tout comme Nkunku

Cette liste marque également le retour de Christopher Nkunku en équipe de France, presque un an après sa dernière sélection (en novembre 2024), mais aussi celui d’Eduardo Camavinga, buteur face au Real Madrid mardi et tout juste revenu de blessure. «Christopher ? Il n’a pas été épargné par les blessures. Il a un potentiel très intéressant, je suis convaincu de son potentiel. Il a un temps de jeu limité pour le moment à cause de son changement de club, mais j’ai confiance en lui. C’est aussi le cas de Camavinga. Par exemple, quand Giroud était à Chelsea, c’était très compliqué, mais ça ne l’empêchait pas d’être très bon avec nous. Prendre le lead, être titulaire, c’est son ambition. C’est vrai qu’il est là depuis septembre 2020, mais à chaque fois, je l’ai appelé, sauf s’il était blessé…» Concernant Maghnes Akliouche, rappelé après sa première convocation le mois dernier, Deschamps a rappelé à quel point il comptait sur le Monégasque. «Je n’ai pas l’habitude de faire des 'one shot’, il a le potentiel pour être là.»

Lui aussi faisait partie des prétendants à un retour en bleu, mais il devra finalement patienter. Florian Thauvin a été pré-sélectionné, mais le Lensois va devoir confirmer sa bonne forme du moment pour espérer retrouver l’équipe de France : «il est revenu en France donc vous le voyez certainement un peu plus que lorsqu’il était à l’Udinese où il faisait de bonnes choses aussi, explique le sélectionneur tricolore. Tant mieux qu’il fasse un bon début de saison. Il est pré-sélectionné, donc il fait partie de ceux qui peuvent être amenés à faire partie de cette équipe de France. Sa dernière sélection remonte à 2019. Il est toujours sélectionnable et possiblement sélectionné. Mais de par tout ce qui s’est passé depuis, et d’avoir ouvert la porte à des joueurs plus jeunes… À lui de tout faire avec son club et puis après… j’aurai à choisir.» Pour le moment, DD a plus l’embarras que le choix…