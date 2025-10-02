Qualifs CdM 2026 : la liste de l’Allemagne avec Florian Wirtz

Pour les prochains matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2026 contre le Luxembourg et l’Irlande du Nord, Julian Nagelsmann doit composer avec plusieurs absences importantes dans la sélection allemande. Musiala reste indisponible, tandis que Rüdiger et Havertz sont également blessés et ne feront donc pas le déplacement. De son côté, le jeune milieu Florian Wirtz, malgré un début de saison compliqué à Liverpool, est bien présent, tout comme les attaquants Nmecha et Nick Woltemade, prêts à apporter leur contribution dans le secteur offensif.

L’absence la plus remarquée reste celle de Maximilian Mittelstädt, auteur d’un excellent début de saison avec Stuttgart, mais c’est Raum qui a été préféré pour occuper le poste de latéral. La défense centrale devrait être composée de Tah et Schlotterbeck, tandis que Kimmich et Goretzka sont bien sélectionnés au milieu. Adeyemi et Gnabry, présents lors du dernier rassemblement, sont eux aussi reconduits, témoignant de la profondeur et de la qualité de l’effectif malgré les blessures qui touchent la Mannschaft.