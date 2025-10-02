Algérie : Zinedine Zidane ne viendra pas

Il y a quelques jours, la presse algérienne s’est enflammée après l’annonce de changement de nationalité sportive de Luca Zidane (27 ans). Passé par les sélections jeunes françaises, le portier de Grenade peut jouer à présent avec l’Algérie. Il est d’ailleurs dans la liste de Vladimir Petkovic pour le rassemblement du mois d’octobre.

Depuis plusieurs jours, de nombreuses rumeurs font d’ailleurs état de la présence de Zinedine Zidane et de sa famille à Oran pour le potentiel premier match de Luca avec les Verts. Ce jeudi, La Gazette du Fennec a mené l’enquête auprès de sources bien informées à la FAF. Le média assure qu’une visite de Zizou en Algérie pour venir soutenir son fils n’est pas à l’ordre du jour pour le moment.