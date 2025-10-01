Un gigantesque scandale éclate après Kairat Almaty-Real Madrid

Cette saison, le Kairat Almaty sera sans aucun doute le club qui aura parcouru le plus de kilomètres en Ligue des Champions. Il y a deux semaines, l’écurie basée au Kazakhstan a fait 6 900 kilomètres pour rejoindre Lisbonne et défier le Sporting CP. Hier, les Kazakhstanais n’ont pas eu beaucoup de chemin à faire pour se rendre à l’Ortalyq Stadıon. En revanche, le Real Madrid, son adversaire du jour, a dû faire 10 heures de vol et 6 500 kilomètres pour rejoindre l’enceinte du Kairat Almaty. Mais le voyage en a valu la peine puisque les Merengues se sont imposés 5 à 0, bien qu’ils aient tremblé à certains moments de la rencontre. Une rencontre très attendue au pays, où les supporters du club comme les passionnés de ballon rond se sont battus pour obtenir leur précieux sésame afin de voir à l’œuvre les stars de la Casa Blanca.

Un gros problème d’organisation

La presse locale a d’ailleurs révélé que les billets avaient été vendus en seulement 4 heures après leur mise en vente. Chaque personne pouvait acheter deux tickets maximum. Mais ce mercredi, on apprend qu’il y a eu plusieurs couacs liés à l’organisation de ce match de C1. La publication KazInform révèle que cela a commencé dès la mise en vente des billets. De nombreux supporters se sont plaints du système, expliquant qu’ils avaient été expulsés de l’application au moment de passer commande. Ils n’ont pas pu acheter les tickets pour le match. Autre souci : les reventes de billets. Malgré les avertissements des organisateurs et de la police, la revente des tickets a atteint «son paroxysme le jour du match». Des billets ont été revendus à des prix fous et bien plus élevés que leur prix normal.

De nombreuses voix s’élèvent également ce mercredi pour dénoncer la vente d’invitations délivrées par le club. En effet, des enfants de personnalités célèbres au pays auraient proposé des invitations VIP obtenues gratuitement contre près de 1 000 euros. Pour ne rien arranger, de nombreux fans, qui avaient bien acheté leurs billets, ont fait savoir qu’ils n’avaient pas pu accéder au stade. Une enceinte devant laquelle c’était la cohue. Des conflits et des bagarres ont éclaté. Pendant ce temps-là, plusieurs témoins ont assuré à KazInform que des personnes sans ticket avaient été autorisées à entrer dans l’Ortalyq Stadıon. Face à ce scandale, le média local a tenté de contacter un porte-parole de la plateforme Freedom Ticket, dont les applications ont été utilisées pour la vente des tickets.

Plusieurs polémiques entourent ce match

« Chaque situation sera étudiée au cas par cas. Nous examinons attentivement les demandes des supporters et sommes prêts à prendre des décisions en fonction des circonstances de chaque cas. Les spectateurs concernés peuvent contacter notre équipe d’assistance ou moi-même personnellement. Nous sommes ouverts à un dialogue constructif et ouvert (..) Tous les billets vendus via notre système ont été intégralement contrôlés. Il n’existe actuellement aucune information officielle sur la manière dont les billets auraient pu se retrouver entre les mains de tiers. Nous sommes prêts à enquêter sur tout problème lié à la revente et, si nécessaire, à renforcer les mesures de contrôle. La confiance du public est notre plus grand atout. Par conséquent, une fois toutes les circonstances éclaircies, nous fournirons des informations complètes.»

Il a ajouté : «le match d’hier a clairement démontré que le problème des revendeurs et des faux billets demeure un problème urgent. Les spectateurs consciencieux ne doivent pas être victimes d’individus sans scrupules. Il est important de rappeler qu’un grand nombre de personnes sans billets ont tenté d’entrer dans le stade, créant des risques pour la sécurité. Il est tout aussi important de promouvoir une culture de participation aux événements de masse : l’absence de billet ne doit pas empêcher les autres supporters de profiter du match et de rester en sécurité dans le stade.» Ce problème a été pris très au sérieux par l’Etat qu’une enquête serait ouverte et des sanctions seraient prises en cas de reventes illégales de billets pour ce match. Une rencontre qui n’a pas été une partie de plaisir aussi bien sur le terrain (défaite 5-0) que dans les tribunes pour le Kairat Almaty.