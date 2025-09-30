Prono
Match Kaïrat - Real Madrid en direct commenté
2e journée de Ligue des Champions UEFA - mardi 30 septembre 2025
Le match est à suivre en direct le 30 septembre 2025 à 18:45 sur CANAL+ FOOT.
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
Kaïrat : le coach R. Urazbakhtin a choisi une formation en 4-2-3-1 : S. Kalmurza, Luís Mata, E. Sorokin, A. Martynovich, E. Tapalov, O. Arad, D. Kasabulat, V. Gromyko, Jorginho, A. Mrynskiy, D. Satpaev.
Real Madrid : de son côté, l'équipe dirigée par Xabi Alonso évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : T. Courtois, Fran García, D. Alaba, Dean Huijsen, Raúl Asencio, Dani Ceballos, A. Tchouameni, A. Güler, Vinícius Júnior, K. Mbappé, F. Mastantuono.
Marco Guida est au sifflet pour cette rencontre.
Almatı (Almaty) accueille le match au Ortalyq stadıon.
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 30 septembre 2025, coup d'envoi 18:45.
Un seul but a été inscrit pour Real Madrid par K. Mbappé 25' (sp.).