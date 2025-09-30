Menu Rechercher
Ligue des Champions UEFA 2025/2026 2e journée
Kaïrat
0 - 1
MT
Real Madrid
Temps forts
mi-temps
0 - 1
25'
0 - 1
(SP) K. Mbappé
Voir le live commenté
Classement live 2 Real Madrid 6 35 Kaïrat 0
Possession 71% Real Madrid Kaïrat
Tirs 5 4 5 1 4 9
Grosses occasions créées 67% Real Madrid 2 Kaïrat 1
Compositions Kaïrat 4-2-3-1 Real Madrid 4-3-3
Qui va gagner ?
KAI
NUL
RMA
1 22 N 12 2 1.05
718 participants Terminé
Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Real Madrid CF Franco Mastantuono 1 #2 Logo Real Madrid CF Kylian Mbappé 1 #3 Logo FK Qairat Almaty Egor Sorokin 1
Tirs (%)
#1 Logo Real Madrid CF Kylian Mbappé 2/4 50% #2 Logo Real Madrid CF Arda Güler 1/2 50% #3 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Real Madrid CF Kylian Mbappé 2
Tirs (%)
#1 Logo FK Qairat Almaty Valeriy Gromyko 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Dean Huijsen 5/5 100% #2 Logo FK Qairat Almaty Valeriy Gromyko 5/8 63%
Interceptions
#1 Logo FK Qairat Almaty Erkin Tapalov 2 #2 Logo FK Qairat Almaty Damir Kasabulat 2 #3 Logo FK Qairat Almaty Egor Sorokin 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Dean Huijsen 2/2 100% #2 Logo FK Qairat Almaty Egor Sorokin 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Franco Mastantuono 0/6 0% #2 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 0/4 0% #3 Logo FK Qairat Almaty Damir Kasabulat 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Raúl Asencio 0/2 0% #2 Logo FK Qairat Almaty Valeriy Gromyko 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Real Madrid CF Dani Ceballos 57/60 95% #2 Logo Real Madrid CF Aurélien Tchouameni 35/37 95% #3 Logo Real Madrid CF Raúl Asencio 29/31 94%

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
3% 34% 63%
Série en cours
D
V
N
V
V
D
V
V
V
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Antonio Rüdiger Antonio Rüdiger Blessure à la cuisse Trent Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold Ischio-jambiers Trent Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold Inconnu

Match Kaïrat - Real Madrid en direct commenté

2e journée de Ligue des Champions UEFA - mardi 30 septembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Kaïrat et Real Madrid (Ligue des Champions UEFA, 2e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de Ligue des Champions UEFA entre Kaïrat et Real Madrid. Ce match aura lieu le mardi 30 septembre 2025 à 18:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Kaïrat et Real Madrid.

On en parle

Arbitres

Marco Guida arbitre principal
0
1.3
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
Giuseppe Perrotti arbitre assistant
Giorgio Peretti arbitre assistant
Simone Sozza quatrième arbitre
Aleandro Di Paolo arbitre VAR
Marco Di Bello arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Ortalyq stadıon Almatı (Almaty)
Ortalyq stadıon
  • Année de construction : 1958
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 26242
  • Affluence moyenne : 8214
  • Affluence maximum : 23173
  • % de remplissage : 30

Match en direct

Date 30 septembre 2025 18:45
Compétition Ligue des Champions UEFA
Saison 2025/2026
Phase Phase de Ligue - journée 2
Diffusion CANAL+ FOOT
Code KAI-RMA
Zone Europe
Équipe à domicile Kaïrat
Équipe à l'extérieur Real Madrid
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Kaïrat et Real Madrid en France ?

Le match est à suivre en direct le 30 septembre 2025 à 18:45 sur CANAL+ FOOT.

Où voir le match Kaïrat Real Madrid en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Kaïrat et Real Madrid ?

Kaïrat : le coach R. Urazbakhtin a choisi une formation en 4-2-3-1 : S. Kalmurza, Luís Mata, E. Sorokin, A. Martynovich, E. Tapalov, O. Arad, D. Kasabulat, V. Gromyko, Jorginho, A. Mrynskiy, D. Satpaev.

Real Madrid : de son côté, l'équipe dirigée par Xabi Alonso évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : T. Courtois, Fran García, D. Alaba, Dean Huijsen, Raúl Asencio, Dani Ceballos, A. Tchouameni, A. Güler, Vinícius Júnior, K. Mbappé, F. Mastantuono.

Qui arbitre le match Kaïrat Real Madrid ?

Marco Guida est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Kaïrat Real Madrid ?

Almatı (Almaty) accueille le match au Ortalyq stadıon.

Quelle est la date et l'heure du match Kaïrat Real Madrid ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 30 septembre 2025, coup d'envoi 18:45.

Qui a marqué le but pour Real Madrid ?

Un seul but a été inscrit pour Real Madrid par K. Mbappé 25' (sp.).

