LdC : Kylian Mbappé élu joueur de la semaine

Cette deuxième journée de phase de ligue de la Ligue des Champions a été mouvementée et riche en buts. Kylian Mbappé s’est d’ailleurs illustré avec un coup du chapeau face au Kairat Almaty mardi.

Le Français, qui est dans une excellente forme, a d’ailleurs été élu joueur de la semaine en UEFA Champions League. Le capitaine des Bleus, leader offensif du Real Madrid, devance Rasmus Højlund, Jens Petter Hauge et Erling Haaland au classement.