Menu Rechercher
Commenter 21
Officiel Ligue des Champions

LdC : Kylian Mbappé élu joueur de la semaine

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Kylian Mbappé face à Tirol @Maxppp
Kaïrat 0-5 Real Madrid

Cette deuxième journée de phase de ligue de la Ligue des Champions a été mouvementée et riche en buts. Kylian Mbappé s’est d’ailleurs illustré avec un coup du chapeau face au Kairat Almaty mardi.

La suite après cette publicité
UEFA Champions League
1st: Kylian Mbappé
2nd: Rasmus Højlund
3rd: Jens Petter Hauge
4th: Erling Haaland

Mbappé's hat-trick earns him Player of the Week! 🎩

@PlayStationEU | #UCLPOTW
Voir sur X

Le Français, qui est dans une excellente forme, a d’ailleurs été élu joueur de la semaine en UEFA Champions League. Le capitaine des Bleus, leader offensif du Real Madrid, devance Rasmus Højlund, Jens Petter Hauge et Erling Haaland au classement.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (21)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Real Madrid
Kylian Mbappé

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier