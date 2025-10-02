Ligue des Champions
LdC : Kylian Mbappé élu joueur de la semaine
1 min.
@Maxppp
Cette deuxième journée de phase de ligue de la Ligue des Champions a été mouvementée et riche en buts. Kylian Mbappé s’est d’ailleurs illustré avec un coup du chapeau face au Kairat Almaty mardi.
UEFA Champions League @ChampionsLeague – 15:00
1st: Kylian MbappéVoir sur X
2nd: Rasmus Højlund
3rd: Jens Petter Hauge
4th: Erling Haaland
Mbappé's hat-trick earns him Player of the Week! 🎩
@PlayStationEU | #UCLPOTW
Le Français, qui est dans une excellente forme, a d’ailleurs été élu joueur de la semaine en UEFA Champions League. Le capitaine des Bleus, leader offensif du Real Madrid, devance Rasmus Højlund, Jens Petter Hauge et Erling Haaland au classement.
La suite après cette publicité
