Jude Bellingham nommé joueur anglais de l’année

23e au Ballon d’Or 2025, Jude Bellingham a été élu joueur anglais de l’année par les fans, devançant Declan Rice, Harry Kane ou encore Cole Palmer. Malgré une saison sans titres majeurs avec le Real Madrid, le milieu de terrain de 22 ans a séduit les supporters. Lors de la campagne 2024-2025, il a inscrit 3 buts et délivré 5 passes décisives avec l’équipe nationale, contribuant aux efforts de l’Angleterre pour se relever de la défaite 1-0 face à l’Espagne lors du dernier Euro. Jude Bellingham devient ainsi seulement le deuxième joueur anglais à remporter ce prix en évoluant à l’étranger, après Owen Hargreaves en 2006 avec le Bayern Munich.

Le vote des fans survient malgré les déclarations polémiques de Thomas Tuchel, qui avait qualifié le comportement du joueur de « répugnant » lors d’une interview en direct, avant de présenter ses excuses. Ces critiques n’ont pas empêché Bellingham de briller statistiquement en club : 14 buts et 13 passes décisives. Le milieu de terrain confirme ainsi son statut de leader incontesté des Three Lions et continue d’impressionner au Real Madrid et en sélection.