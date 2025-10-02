Menu Rechercher
PSG : Vitinha donne des nouvelles de sa blessure

Par Valentin Feuillette
Barcelone 1-2 PSG

Après la belle victoire du PSG au stade Lluis Companys contre le FC Barcelone (1-2) en Ligue des champions, Vitinha a pris le temps de donner des nouvelles après sa blessure contractée il y a quelques semaines. Pour rappel, le milieu portugais, pourtant annoncé incertain voire forfait, a bien été titulaire pour ce choc en Catalogne.

«Je me sentais mieux à la fin. Au début, j’avais un peu peur que la blessure empire. Je ne me sentais pas à l’aise, mais j’ai avancé au fur et à mesure dans le match. Comme l’équipe. Je suis content d’avoir fait le match, de n’avoir rien senti sur la blessure et surtout d’avoir gagné le match», a déclaré l’ancien milieu de Porto en zone mixte.

