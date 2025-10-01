Le FC Barcelone est dégoûté après la défaite face au PSG

Le FC Barcelone avait soif de revanche face au PSG. Et on le sentait au cours d’une première heure largement dominée, avec un Lamine Yamal déchainé, un Rashford inspiré et un Ferran décisif. Mais patatras, tout s’est écroulé par la suite. L’égalisation parisienne a mis un coup au moral catalan, et malgré une légère révolte en début de deuxième, le club hôte a subi la maîtrise adverse jusqu’au coup de sifflet final, encaissant un but presque logique dans le temps additionnel. Comme souvent avec le Barça, la défense n’a pas rassuré et le milieu a disparu de la circulation. Les joueurs faisaient donc grise mine à l’issue de la rencontre.

A commencer par Frenkie de Jong, le milieu néerlandais. « Très déçu. Si on encaisse un but à la dernière minute et qu’on perd, surtout à domicile, on est déçu. Je pense qu’ils ont été meilleurs en fin de match et en seconde période en général. On a mieux commencé le match. C’était un peu un contre un, mais c’est vrai qu’en seconde période, ils ont été meilleurs que nous. C’était un bon match pour voir où on en est. On est au sommet de l’Europe. Ils ont gagné aujourd’hui, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir en Ligue des Champions. Même si la défaite fait mal, ce n’est pas décisif dans cette Ligue des Champions. On veut toujours gagner, on n’est pas contents. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. C’était un bon match, on doit progresser, et on le sait. On va le faire. »

Garcia est mécontent

Un peu d’espoir dans le discours donc, alors qu’Eric Garcia affichait sa colère. « On sort de ce match mécontents. On a été bons en première période. On a eu beaucoup de mal en deuxième. Le match nul aurait été une consolation. En deuxième période, on n’a pas su presser aussi bien, et sans ballon, c’est très fatigant. La saison dernière, on avait commencé par perdre à Monaco, et maintenant on a joué deux adversaires très coriaces », a-t-il relevé. Effectivement, le Barça a débuté par un déplacement à Newcastle, brillamment remporté grâce à un doublé de Rashford mais a chuté à domicile contre le PSG. Certes le champion d’Europe en titre, mais privé de plusieurs titulaires.

Sur Canal+, le Français Jules Koundé a rendu hommage à l’équipe dirigée par Luis Enrique. « (en quoi le Barça a été dominé ?) Je pense le contrôle du ballon, ils ont été supérieurs physiquement. On n’a pas réussi à presser comme on le voulait. Aussi à souligner qu’ils ont fait une très bonne prestation. Pas surpris, on connaissait la qualité de cette équipe qui est en pleine confiance, qui a des joueurs de qualité. Aujourd’hui, ils ont montré qu’ils étaient champions d’Europe. Ils ont tout simplement été meilleurs ce soir. » Pour ceux qui attendaient une leçon d’un Barça privé de la dernière finale de la Ligue des Champions face au tenant du titre, il faudra repasser. Car l’enseignement du soir souligne les carences défensives du club blaugrana.